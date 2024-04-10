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Атлетико Мадрид
10.04.2024 22:00 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 04:26 |
74
0

Атлетико – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2024, 04:26 |
74
0
Атлетико – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля на «Метрополитано» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в этом сезоне потерпела несколько болезненных неудач. Поездка на Суперкубок в Саудовскую Аравию обернулась поражением в дерби. Да, быстро взяли реванш в Копе дель Рей, но, дойдя в итоге до полуфинала, там проиграли в обоих матчах другому принципиальному сопернику, Атлетику. Более того, баски вполне могут и без 4-го места в Примере оставить, и, значит, без Лиги чемпионов. А ведь именно там подопечные Диего Симеоне смогли прибавить. Если прошлый цикл испанцы откровенно провалили, став четвертыми в своей группе, то теперь Чоло-Тим взяли лидерами в своем квартете. А потом, проиграв в Милане, потом все-таки добились нужного результата с Интером, вырвав победу в конце регламентного времени и выиграв сейвами Облака серию послематчевых пенальти.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб очень похожа на своего соперника. Желто-черные ведь тоже ведут борьбу за 4-е место в Бундеслиге 1 - крайне упорным остается противостояние с РБ Лейпциг. И только в последнем туре может быть развязка в этом заочном споре с быками. Хотя оно помогает, и даже Баварию получилось обыграть 2:0 в Мюнхене. Ну, а в Лиге чемпионов подопечные Эдина Терзича как раз проявили себя более чем достойно. В групповом этапе шмели вышли первыми в компании с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом, причем досрочно застолбили за собой право сыграть в плей-офф. Ну, а в 1/8 финала немцам, конечно, повезло, но все-таки они и распорядились своими возможностями хорошо: начали с ничьей против ПСВ в Эйндховене, после чего обыграли уверенно голландцев дома.

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Статистика личных встреч

В 1996-м году команды обменялись гостевыми победами, а в 2018-м - домашними. Но они все время играли на групповом уровне.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев в этой паре. Согласимся и поставим на победу Чоло-Тим (коэффициент - 1,79).

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Источник Sport.ua
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