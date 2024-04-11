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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
10.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 01:53 |
152
0

Диего СИМЕОНЕ: «Все могло закончиться вничью. До 70-й мы вели хороший матч»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Боруссией Д» в ЛЧ (2:1)

11 апреля 2024, 01:53 |
152
0
Диего СИМЕОНЕ: «Все могло закончиться вничью. До 70-й мы вели хороший матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.

После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне прокомментировал успех своих подопечных:

«Думаю, все игры на этом этапе будут очень равными, мы это видели во всех играх, и в нашей тоже. Мы столкнулись с очень трудным соперником.

Думаю, в первом тайме мы были лучше, до 70-й минуты мы вели действительно хороший матч. Мы хорошо контролировали игру и смогли увеличить преимущество. Но у них были моменты, отличные игроки, и они сделали счет 2:1. В итоге все могло закончиться вничью.

Когда я выигрываю, я счастлив. Когда я выигрываю, это дает мне хорошее чувство. Когда команда играет так, как она играла, я счастлив. После 15 дней без игр мы не были уверены, как все пойдет, но мы оказывали хорошее давление и часто отбирали мяч на противоположной половине поля. Теперь мы идем на их стадион, зная, чего ожидать.

Самуэль Лино? Он растет матч за матчем, много работает и находится в великолепной физической форме. Нам нужно требовать от него больше голов, потому что он это может, и мы собираемся добиться их от него. Я думаю, он вырастет еще больше».

Форвард «Атлетико» и игрок матча Антуан Гризманн:

Мы победили, и это главное. Последние минуты не имеют значения. Жаль, что мы пропустили гол и закончили матч с ощущением, что нас оттесняют, защищаясь. Но главное – выиграть этот первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, и теперь нам нужно поехать туда и тоже победить.

Мне нужно хорошо отдохнуть. У нас здесь лучшие физиотерапевты в Европе, которые помогут мне восстановиться и подготовиться к субботней игре, что очень важно.

Я не уверен, что можно сказать, что мы были лучше, потому что во втором тайме они владели мячом и оттеснили нас назад. Были моменты, когда мы могли забить третий гол, но правда в том, что во втором тайме мы сильно пострадали. Теперь нам нужно туда поехать и, надеюсь, мы сможем победить. Мы знаем, что у нас есть уровень, чтобы выйти в полуфинал, мы продемонстрировали это на поле».

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль:

«Всегда приятно побеждать сильную команду. Мы не думали, что закончится сегодня вечером матч ничьей, это далеко не так, сегодня мы сделали первый шаг. Мы хотели победить дома, поехать туда с положительным результатом – это всегда хорошо».

Видеообзор матча Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд – 2:1

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Боруссия Д).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Диего Симеоне Антуан Гризманн Родриго Де Пауль пресс-конференция Лига чемпионов Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Атлетико - Боруссия Д
Источник УЕФА
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