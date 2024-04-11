Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д
Антуан Гризманн отдал ассист на Лино и получил признание от УЕФА с WhoScored
10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.
Технические наблюдатели УЕФА назвали французского форварда хозяев Антуана Гризманна лучшим игроком поединка.
«Он все сделал хорошо. Он диктовал темп с мячом, ассистировал на Самуэля Лино, а также отлично справлялся, когда ему приходилось защищаться», – написали в УЕФА.
Статистический портал WhoScored поставил Гризманну наивысшую оценку среди всех игроком, которые приняли участие во встречи – 8.3.
Оценки WhoScored за матч Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд – 2:1
GRIZI ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/6LrSlBxgSS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
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