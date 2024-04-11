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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 01:33 |
149
0

Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д

Антуан Гризманн отдал ассист на Лино и получил признание от УЕФА с WhoScored

11 апреля 2024, 01:33 |
149
0
Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.

Технические наблюдатели УЕФА назвали французского форварда хозяев Антуана Гризманна лучшим игроком поединка.

«Он все сделал хорошо. Он диктовал темп с мячом, ассистировал на Самуэля Лино, а также отлично справлялся, когда ему приходилось защищаться», – написали в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Гризманну наивысшую оценку среди всех игроком, которые приняли участие во встречи – 8.3.

Оценки WhoScored за матч Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд – 2:1

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Источник Sport.ua
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