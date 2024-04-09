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  4. Алькарас второй год подряд не сыграет на престижном турнире в Монте-Карло
ATP
09 апреля 2024, 20:33 |
116
0

Алькарас второй год подряд не сыграет на престижном турнире в Монте-Карло

Место Карлоса в основе Мастерса в Монако займет Лоренцо Сонего

09 апреля 2024, 20:33 |
116
0
Алькарас второй год подряд не сыграет на престижном турнире в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты старался восстановиться от травмы круглого пронатора правой руки. Но у меня не вышло, и я не смогу выступить.

Очень ждал возможности сыграть... До встречи в следующем году!», – написал Алькараc в Twitter.

В прошлом году испанец также пропустил Мастерс в Монако. Тогда у него были проблемы с левой рукой и спиной.

Вместо Алькараса в основе первого грунтового Мастерса в 2024 сыграет лаки-лузер Лоренцо Сонего (Италия, ATP 57), который во 2-м раунде сразится против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 35).

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Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Сонего ATP Монте-Карло травма травма руки
Источник Sport.ua
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