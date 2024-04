Алькарас второй год подряд не сыграет на престижном турнире в Монте-Карло

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) снялся с грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты старался восстановиться от травмы круглого пронатора правой руки. Но у меня не вышло, и я не смогу выступить.

Очень ждал возможности сыграть... До встречи в следующем году!», – написал Алькараc в Twitter.

В прошлом году испанец также пропустил Мастерс в Монако. Тогда у него были проблемы с левой рукой и спиной.

Вместо Алькараса в основе первого грунтового Мастерса в 2024 сыграет лаки-лузер Лоренцо Сонего (Италия, ATP 57), который во 2-м раунде сразится против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 35).

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI