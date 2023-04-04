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  4. Три топовых теннисиста не сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
04 апреля 2023, 13:56 |
308
0

Три топовых теннисиста не сыграют на Мастерсе в Монте-Карло

Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим пропустят турнир из-за травм

04 апреля 2023, 13:56 |
308
0
Три топовых теннисиста не сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Сразу три топовых теннисиста не сыграет на Мастерсе в Монте-Карло.

На грунтовых кортах Монако мы не увидим экс-лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, 11-кратного победителя Рафаэля Надаля и седьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.

Алькарас сообщил, что у него проблемы с левой рукой и мышцами спины. Надаль не играл после Australian Open из-за травмы бедра. У Оже-Альяссима проблемы с левым коленом.

Мастерс в Монте-Карло состоится с 9 по 16 апреля.

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Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Феликс Оже-Альяссим ATP Монте-Карло
Источник Twitter
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