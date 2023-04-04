Три топовых теннисиста не сыграют на Мастерсе в Монте-Карло

Сразу три топовых теннисиста не сыграет на Мастерсе в Монте-Карло.

На грунтовых кортах Монако мы не увидим экс-лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, 11-кратного победителя Рафаэля Надаля и седьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.

Алькарас сообщил, что у него проблемы с левой рукой и мышцами спины. Надаль не играл после Australian Open из-за травмы бедра. У Оже-Альяссима проблемы с левым коленом.

Мастерс в Монте-Карло состоится с 9 по 16 апреля.