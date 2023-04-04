ATP04 апреля 2023, 13:56 |
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Три топовых теннисиста не сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим пропустят турнир из-за травм
04 апреля 2023, 13:56 |
308
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Сразу три топовых теннисиста не сыграет на Мастерсе в Монте-Карло.
На грунтовых кортах Монако мы не увидим экс-лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, 11-кратного победителя Рафаэля Надаля и седьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.
Алькарас сообщил, что у него проблемы с левой рукой и мышцами спины. Надаль не играл после Australian Open из-за травмы бедра. У Оже-Альяссима проблемы с левым коленом.
Мастерс в Монте-Карло состоится с 9 по 16 апреля.
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