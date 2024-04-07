Челси с Мудриком упустил победу над аутсайдером АПЛ на 90+3-й минуте
Игра завершилась со счетом 2:2, Михаил появился на поле на 82-й
7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
Голами за лондонцев отличились Тиаго Силва (11) и Нони Мадуэке (66). У хозяев мячи забили Джейден Богл (32) и Оливер Макберни (90+3).
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).
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Сейчас «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Маурисио Почеттино 44 пункта.
«Шеффилд Юнайтед» является явным аутсайдером АПЛ. В активе «клинков» всего 16 очков.
Ранее 7 апреля состоялся еще один матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», в котором был зафиксирован итоговый счет 2:2.
Английская Премьер-лига. 32-й тур. 7 апреля
Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66
It finishes level at the Lane 🤝 pic.twitter.com/EkoR7JNjRz— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 7, 2024
Full-time.#CFC | #ShuChe pic.twitter.com/7BrpllUEJM— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 7, 2024
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А вратарь, который пропустил первый гол? он что не виноват?
Так что там приблизительно равная команда...
Мудрик на уровне, не лучше ни хуже... Пару последних игр конечно похуже, но в целом соответствует уровню