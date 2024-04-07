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  4. Челси с Мудриком упустил победу над аутсайдером АПЛ на 90+3-й минуте
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
07 апреля 2024, 21:29 | Обновлено 07 апреля 2024, 21:38
1892
5

Челси с Мудриком упустил победу над аутсайдером АПЛ на 90+3-й минуте

Игра завершилась со счетом 2:2, Михаил появился на поле на 82-й

07 апреля 2024, 21:29 | Обновлено 07 апреля 2024, 21:38
1892
5
Челси с Мудриком упустил победу над аутсайдером АПЛ на 90+3-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за лондонцев отличились Тиаго Силва (11) и Нони Мадуэке (66). У хозяев мячи забили Джейден Богл (32) и Оливер Макберни (90+3).

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

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Сейчас «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Маурисио Почеттино 44 пункта.

«Шеффилд Юнайтед» является явным аутсайдером АПЛ. В активе «клинков» всего 16 очков.

Ранее 7 апреля состоялся еще один матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», в котором был зафиксирован итоговый счет 2:2.

Английская Премьер-лига. 32-й тур. 7 апреля

Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2

Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66

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Тиаго Силва Нони Мадуэке Шеффилд Юнайтед - Челси Шеффилд Юнайтед Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Нафіга Почеттіно робив заміну на додатковий 2ма *холодними*гравцями.
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+4
Alehandro
Навіщо виходив... хз. випустили з лавки на 10 хвилин основного часу, а чувак тупо ходить по полю і в боротьбу вступає просто для проформи. шо він собі думає..
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+3
avk2307
Многие конечно Мудрика обвинят, что проиграл ключевое единоборство. Но по факту ни Джексон, ни Мадуеке  не лучше. Сегодня забил Мадуеке(вратарь ошибся) , Джексон дважды не попал в убойных моментах.
А вратарь, который пропустил первый гол? он что не виноват?
Так что там приблизительно равная команда...
Мудрик на уровне, не лучше ни хуже... Пару последних игр конечно похуже, но в целом соответствует уровню
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+3
Перець
Головне стабільність !
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0
vitaly
Шкода, що не два пропустили і що перший з них був не з лівого пенальті. Була б "миттєва карма"
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-2
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