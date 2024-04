Челси с Мудриком упустил победу над аутсайдером АПЛ на 90+3-й минуте

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за лондонцев отличились Тиаго Силва (11) и Нони Мадуэке (66). У хозяев мячи забили Джейден Богл (32) и Оливер Макберни (90+3).

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

Сейчас «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Маурисио Почеттино 44 пункта.

«Шеффилд Юнайтед» является явным аутсайдером АПЛ. В активе «клинков» всего 16 очков.

Ранее 7 апреля состоялся еще один матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», в котором был зафиксирован итоговый счет 2:2.

Английская Премьер-лига. 32-й тур. 7 апреля

Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2

Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66

