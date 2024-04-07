7 апреля на стадионе Бремелл Лейн в Шеффилде пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Шеффилд Юнайтед встретится с Челси. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Команда Шеффилд Юнайтед конкурировала с Бернли в прошлом сезоне, в Чемпионшипе, в итоге уверенно выиграв второй дивизион. Получилось, что новички стали соседями и на более высоком уровне, к сожалению, на дне турнирной таблицы. Все попытки как-то изменить ход розыгрыша, вплоть до смены на тренерском посту Пола Хеккингботтома на Криса Уайлдера, не помогли.

Крис успешно работал коучем команды ранее, но сейчас при нем команде не получилось заметно прибавить. Шеффилд победил Лутон, испортив тому расклады в борьбе за выживание. Ведя в матче с Борнмутом 2:0, на добавленных минутах Шеффилд позволил сопернику сравнять счет. В игре сЛиверпулем Шеффилд отыграл первый пропущенный мяч, помог автогол. Но в концовке лидер АПЛ ожидаемо довел матч до уверенной победы.

Челси

Челси не сумел спасти сезон за счет триумфа в Кубке лиги. В неплохом финальном поединке единственный гол ван Дейка принес трофей Ливерпулю. Будет еще шанс вернуться на Уэмбли, ведь синие дошли до полуфинала Кубка Англии. У синих в Премьер-Лиге громадные проблемы, и немало критики выслушивают все – от последнего резервиста и до Маурисио Почеттино.

Имея небольшие шансы войти в зону еврокубков, лондонский гранд с учетом своего статуса обязан цепляться за каждый матч и стремиться к победе в каждом поединке. С Манчестер Юнайтед получилось: синие быстро повели в 2 мяча, затом позволили сопернику выйти вперед, но на 90+10 минуте Коул Палмер забил с пенальти, а затем с игры, доведя счет до 4:3.

Статистика личных встреч

В 2020 году клинки сумели выиграть у столичного топ-клуба. Но потом все 4 поединка, в том числе и в декабре, выиграли синие.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы пенсионеров. Но не верится, что команды хотя бы тут обойдутся без приключений, так что берем тотал больше 3,0 голов (коэффициент – 1,6).