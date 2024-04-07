Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 апреля 2024, 11:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:20
185
0

Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок 32-го тура АПЛ состоится 7 апреля в 19:30 по Киеву

07 апреля 2024, 11:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:20
185
0
Шеффилд Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 апреля на стадионе Бремелл Лейн в Шеффилде пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Шеффилд Юнайтед встретится с Челси. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Команда Шеффилд Юнайтед конкурировала с Бернли в прошлом сезоне, в Чемпионшипе, в итоге уверенно выиграв второй дивизион. Получилось, что новички стали соседями и на более высоком уровне, к сожалению, на дне турнирной таблицы. Все попытки как-то изменить ход розыгрыша, вплоть до смены на тренерском посту Пола Хеккингботтома на Криса Уайлдера, не помогли.

Крис успешно работал коучем команды ранее, но сейчас при нем команде не получилось заметно прибавить. Шеффилд победил Лутон, испортив тому расклады в борьбе за выживание. Ведя в матче с Борнмутом 2:0, на добавленных минутах Шеффилд позволил сопернику сравнять счет. В игре сЛиверпулем Шеффилд отыграл первый пропущенный мяч, помог автогол. Но в концовке лидер АПЛ ожидаемо довел матч до уверенной победы.

Челси

Челси не сумел спасти сезон за счет триумфа в Кубке лиги. В неплохом финальном поединке единственный гол ван Дейка принес трофей Ливерпулю. Будет еще шанс вернуться на Уэмбли, ведь синие дошли до полуфинала Кубка Англии. У синих в Премьер-Лиге громадные проблемы, и немало критики выслушивают все – от последнего резервиста и до Маурисио Почеттино.

Имея небольшие шансы войти в зону еврокубков, лондонский гранд с учетом своего статуса обязан цепляться за каждый матч и стремиться к победе в каждом поединке. С Манчестер Юнайтед получилось: синие быстро повели в 2 мяча, затом позволили сопернику выйти вперед, но на 90+10 минуте Коул Палмер забил с пенальти, а затем с игры, доведя счет до 4:3.

Статистика личных встреч

В 2020 году клинки сумели выиграть у столичного топ-клуба. Но потом все 4 поединка, в том числе и в декабре, выиграли синие.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы пенсионеров. Но не верится, что команды хотя бы тут обойдутся без приключений, так что берем тотал больше 3,0 голов (коэффициент – 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Новичок Звягеля из Арсенала – о Зинченко: «Он – топ как человек и игрок»
Экс-тренеру Мудрика в Челси пророчат работу в сборной Канады
Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Футбол | 07 апреля 2024, 11:30 2
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги

Англичанин стал автором гола в матче с «Хайденхаймом»

«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
Футбол | 07 апреля 2024, 11:00 0
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера

Бернард сумел стать важной фигурой для «Панатинаикоса»

На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
Футбол | 06.04.2024, 17:47
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Футбол | 06.04.2024, 19:55
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Футбол | 06.04.2024, 17:21
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем