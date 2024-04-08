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Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
08 апреля 2024, 04:26 | Обновлено 08 апреля 2024, 04:33
126
0

ПОЧЕТТИНО: «Шеффилд создал не так и много моментов»

Аргентинский специалист прокомментировал ничью с аутсайдером

08 апреля 2024, 04:26 | Обновлено 08 апреля 2024, 04:33
126
0
ПОЧЕТТИНО: «Шеффилд создал не так и много моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Шеффилд Юнайтед». Напомним, «синие» на последних секундах упустили победу (2:2) и установили антирекорд сезона в АПЛ.

«Думаю, «Шеффилд» создал не так много моментов, но они не переставали верить, а мы, конечно, не контролировали ход игры. Мы не смогли справиться с их давлением, и пропустить на последних минутах было очень неприятно.

Некоторые игроки были уставшими, потому что мы много играем. Сегодня не стоит искать оправдания, в последние несколько минут мы должны были переломить ход матча – именно поэтому мы оказались в таком положении.

Мы забиваем, но проблема в том, что мы часто пропускаем, но мы будем продолжать работать и верить.

Наши молодые игроки должны быть сильными и уверенными – теперь главное продолжать идти вперед. Важно быть жесткими, более ответственными и больше стараться – молодые ребята должны быть стабильными.

После Кубка лиги команда набирает обороты, но сезон начался девять месяцев назад, и это сказывается на ее положении. Иногда бывает непросто, ведь у нас молодой состав. Мы готовим команду на следующие несколько лет и закладываем основу», – сказал наставник лондонского клуба.

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Источник BBC
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