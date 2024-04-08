Челси с Мудриком установил позорный антирекорд после игры с аутсайдером АПЛ

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке.

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«Челси» стал первой командой АПЛ, которая в игре с «Шеффилдом» не сумела нанести 10 или больше ударов по воротам:

Кристал Пэлас – 26

Манчестер Сити – 30

Эвертон – 16

Ньюкасл – 22

Манчестер Юнайтед – 14

Вулверхэмптон – 10

Борнмут – 23

Ливерпуль – 15

Брентфорд – 10

Лутон Таун – 12

Вест Хэм – 16

Астон Вилла – 14

Брайтон – 24

Арсенал – 22

Фулхэм – 24

Челси – 6

Видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2