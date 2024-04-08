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  4. Челси с Мудриком установил позорный антирекорд после игры с аутсайдером АПЛ
Англия
08 апреля 2024, 00:10 |
664
0

Челси с Мудриком установил позорный антирекорд после игры с аутсайдером АПЛ

7 апреля «пенсионеры» не сумели обыграть «Шеффилд Юнайтед» – 2:2

08 апреля 2024, 00:10 |
664
0
Челси с Мудриком установил позорный антирекорд после игры с аутсайдером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке.

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«Челси» стал первой командой АПЛ, которая в игре с «Шеффилдом» не сумела нанести 10 или больше ударов по воротам:

  • Кристал Пэлас – 26
  • Манчестер Сити – 30
  • Эвертон – 16
  • Ньюкасл – 22
  • Манчестер Юнайтед – 14
  • Вулверхэмптон – 10
  • Борнмут – 23
  • Ливерпуль – 15
  • Брентфорд – 10
  • Лутон Таун – 12
  • Вест Хэм – 16
  • Астон Вилла – 14
  • Брайтон – 24
  • Арсенал – 22
  • Фулхэм – 24
  • Челси – 6

Видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2

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Источник Sport.ua
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