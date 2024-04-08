Челси с Мудриком установил позорный антирекорд после игры с аутсайдером АПЛ
7 апреля «пенсионеры» не сумели обыграть «Шеффилд Юнайтед» – 2:2
7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке.
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«Челси» стал первой командой АПЛ, которая в игре с «Шеффилдом» не сумела нанести 10 или больше ударов по воротам:
- Кристал Пэлас – 26
- Манчестер Сити – 30
- Эвертон – 16
- Ньюкасл – 22
- Манчестер Юнайтед – 14
- Вулверхэмптон – 10
- Борнмут – 23
- Ливерпуль – 15
- Брентфорд – 10
- Лутон Таун – 12
- Вест Хэм – 16
- Астон Вилла – 14
- Брайтон – 24
- Арсенал – 22
- Фулхэм – 24
- Челси – 6
Видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
Palace 26— Pys (@CFCPys) April 7, 2024
Man City 30
Everton 16
Newcastle 22
Man United 14
Wolves 10
Bournemouth 23
Liverpool 15
Brentford 10
Luton 12
West Ham 16
Villa 14
Brighton 24
Arsenal 22
Fulham 24
*Chelsea 6*
(@JacobsBen)
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