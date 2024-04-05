07.04.2024 19:30 - : -
Англия05 апреля 2024, 02:25 |
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Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии
05 апреля 2024, 02:25 |
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В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Челси».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шеффилд Юнайтед – ЧелсиСмотреть трансляцию
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