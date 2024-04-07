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Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
07 апреля 2024, 23:30 |
112
0

Челси – Шеффилд – 2:2. Мудрик проиграл ключевое единоборство. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 32-го тура АПЛ

07 апреля 2024, 23:30 |
112
0
Челси – Шеффилд – 2:2. Мудрик проиграл ключевое единоборство. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

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Хозяева сумели сравнять счет только на 90+3-й минуте благодаря голу Оливера Макберни. Во время атаки Мудрик проиграл ключевое единоборство игроку «Шеффилда», который отправил мяч в штрафную площадь «пенсионеров».

Английская Премьер-лига. 32-й тур. 7 апреля

Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2

Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Богл (Шеффилд Юнайтед).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
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Источник Sport.ua
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