Челси – Шеффилд – 2:2. Мудрик проиграл ключевое единоборство. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 32-го тура АПЛ
7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).
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Хозяева сумели сравнять счет только на 90+3-й минуте благодаря голу Оливера Макберни. Во время атаки Мудрик проиграл ключевое единоборство игроку «Шеффилда», который отправил мяч в штрафную площадь «пенсионеров».
Английская Премьер-лига. 32-й тур. 7 апреля
Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
Голы: Богл, 32, Макберни, 90+3 – Силва, 11, Мадуэке, 66
Видео голов и обзор матча:
События матча
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