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Манчестер Юнайтед
07.04.2024 17:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:58
3433
5

Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ

07 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:58
3433
5
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (2:2).

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).

На 50-й минуте португальский футболист Бруну Фернандеш сравнял счет для «красных дьяволов», забив красивый гол с центра поля (1:1).

Затем, на 67-й минуте, хозяева поля вышли вперед, когда ударом с разворота в девятку забил Кобби Мейну (2:1).

Однако египетский форвард Мохамед Салах с пенальти спас Ливерпуль от поражения (2:2).

Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Лидеры АПЛ: Арсенал (71), Ливерпуль (71), Ман Сити (70).

АПЛ. 32-й тур, 7 апреля

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бруну Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Луис Диас, 23, Салах, 84 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Ван-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 84), Гарначо (Амрабат, 79), Рэшфорд (Антони, 66), Хейлунд.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Гомес, 66), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 69), Собослаи (Джонс, 66), Макаллистер, Салах, Диас, Нуньес (Гакпо, 68).

Предупреждения: Брэдли (7), Камбвала (74), Онана (80), Джонс (89), Маунт (90+3), Антони (90+4), Каземиро (90+7).

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
2 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71
3 Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70
4 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 - 46 49
7 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
8 Ньюкасл 31 14 5 12 65 - 52 47
9 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
10 Брайтон 31 11 10 10 51 - 49 43
11 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 - 49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
15 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
16 Брентфорд 32 7 8 17 45 - 58 29
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45 - 65 25
19 Бёрнли 32 4 7 21 32 - 67 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Гра супер!!!
МЮ не здався і таки за бали зачепилися....
Для Арсенала супер!!!!
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+1
Макс Максов
Інтрига закручується ще більше!
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+1
Max-Morlock
Онана конечно красавчик. Особенно с его первыми пасами через пол поля.  Но при пенальти он валится как мешок. Вдруг угадал.)
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0
😼
На останніх додаткових хвилинах Ліверпуль мав 100% вбивчий момент, коли з 7 метрової позначки по центру пробив не точно, трохи зависоко. Той момент мав би бути вирішальним і крапкою у матчі. МЮ дуже пощастило. Дуже шкода, що Ліверпуль не зміг дотиснути МЮ
В цілому гра супер! 
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-1
Saar
Те що треба!)))) Арсенал-чемпіон!
Ответить
-2
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