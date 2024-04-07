Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ
Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (2:2).
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).
На 50-й минуте португальский футболист Бруну Фернандеш сравнял счет для «красных дьяволов», забив красивый гол с центра поля (1:1).
Затем, на 67-й минуте, хозяева поля вышли вперед, когда ударом с разворота в девятку забил Кобби Мейну (2:1).
Однако египетский форвард Мохамед Салах с пенальти спас Ливерпуль от поражения (2:2).
Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Лидеры АПЛ: Арсенал (71), Ливерпуль (71), Ман Сити (70).
АПЛ. 32-й тур, 7 апреля
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2
Голы: Бруну Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Луис Диас, 23, Салах, 84 (пен)
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Ван-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 84), Гарначо (Амрабат, 79), Рэшфорд (Антони, 66), Хейлунд.
Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Гомес, 66), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 69), Собослаи (Джонс, 66), Макаллистер, Салах, Диас, Нуньес (Гакпо, 68).
Предупреждения: Брэдли (7), Камбвала (74), Онана (80), Джонс (89), Маунт (90+3), Антони (90+4), Каземиро (90+7).
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бёрнли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский фулбек вышел в стартовом составе
Конфликт возник между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак
МЮ не здався і таки за бали зачепилися....
Для Арсенала супер!!!!
В цілому гра супер!