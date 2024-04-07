Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (2:2).

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На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).

На 50-й минуте португальский футболист Бруну Фернандеш сравнял счет для «красных дьяволов», забив красивый гол с центра поля (1:1).

Затем, на 67-й минуте, хозяева поля вышли вперед, когда ударом с разворота в девятку забил Кобби Мейну (2:1).

Однако египетский форвард Мохамед Салах с пенальти спас Ливерпуль от поражения (2:2).

Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Лидеры АПЛ: Арсенал (71), Ливерпуль (71), Ман Сити (70).

АПЛ. 32-й тур, 7 апреля

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бруну Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Луис Диас, 23, Салах, 84 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Ван-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 84), Гарначо (Амрабат, 79), Рэшфорд (Антони, 66), Хейлунд.

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Гомес, 66), ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 69), Собослаи (Джонс, 66), Макаллистер, Салах, Диас, Нуньес (Гакпо, 68).

Предупреждения: Брэдли (7), Камбвала (74), Онана (80), Джонс (89), Маунт (90+3), Антони (90+4), Каземиро (90+7).

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