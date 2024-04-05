В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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