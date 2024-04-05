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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.04.2024 17:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 апреля 2024, 01:37 |
20
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля в 17:30 матч чемпионата Англии

05 апреля 2024, 01:37 |
20
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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