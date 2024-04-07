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Манчестер Юнайтед
07.04.2024 17:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 апреля 2024, 23:50 |
1618
0

Уверен на 100%. Клопп спрогнозировал результат матча Ман Юнайтед – Арсенал

Юрген провел пресс-конференцию после матча Ливерпуля и красных дьяволов (2:2)

07 апреля 2024, 23:50 |
1618
0
Уверен на 100%. Клопп спрогнозировал результат матча Ман Юнайтед – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.

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После завершения встречи главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп провел пресс-конференцию:

«Арсенал – хорошая футбольная команда, и если они [Ман Юнайтед] будут играть так, как сегодня, Арсенал выиграет эту игру, я уверен на 100 процентов.

Мне очень жаль это говорить, но это факт. Мы должны были выиграть обе игры (включая матч в Кубке Англии в прошлом месяце), но не выиграли, это наша вина.

Уступили первое место Арсеналу? Это будет очень важно после 38 туров!

Мы такие, какие мы есть, именно поэтому мы участвуем в гонке за титул, и меня это абсолютно устраивает. Я знал, что это будет очень сложно до самого конца.

До вчерашнего дня мы были на вершине таблицы, а теперь это Арсенал, и, я не знаю, может быть, это будет кто-то другой в итоге.

Если у нас будет такое сильное доминирование в игре, то мы должны выигрывать такие матчи. Но вы все достаточно долго следите за футболом, [чтобы знать], что это не значит, что вы выиграете, это просто означает, что вы должны это сделать. И это, очевидно, совсем другое.

Но от счета 2:2 я не в восторге. Не думаю, что это лучший результат, который я когда-либо видел, но со мной все в порядке», – сказал Клопп.

Из-за этой ничьей «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры». Подопечные Микеля Артеты сыграют с «Ман Юнайтед» 11 мая в 37-м туре АПЛ.

Видеообзор матча Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Источник Metro
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