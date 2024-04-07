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Англия
07 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:34
1330
1

ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед

7 апреля Ливерпуль сыграл вничью с красными дьяволами со счетом 2:2 в 32-м туре

07 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 07 апреля 2024, 22:34
1330
1
ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.

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Из-за этой ничьей «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры».

После завершения встречи главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает просмотреть видеозапись пресс-конференции немецкого специалиста с переводом!

ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед

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Источник Sport.ua
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sasha_d99
Какой он всё-таки позитивный тренер 
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