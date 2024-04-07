7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.

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Из-за этой ничьей «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры».

После завершения встречи главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает просмотреть видеозапись пресс-конференции немецкого специалиста с переводом!

ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед