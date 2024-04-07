ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед
7 апреля Ливерпуль сыграл вничью с красными дьяволами со счетом 2:2 в 32-м туре
7 апреля состоялся матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.
❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!
Из-за этой ничьей «Ливерпуль» потерял лидерство в чемпионате Англии, пропустив вперед лондонский «Арсенал». У команд по 71 пункту, но по дополнительным критериям выше находятся «канониры».
После завершения встречи главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп провел пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает просмотреть видеозапись пресс-конференции немецкого специалиста с переводом!
ВИДЕО. Реакция Клоппа на потерю первого места АПЛ после матча с Ман Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы будут поддерживать сборную в трех матчах на групповом раунде
Смотрите видеообзор центрального матча 32-го тура АПЛ