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Манчестер Юнайтед
07.04.2024 17:30 - : -
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07 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:20
227
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок 32-го тура АПЛ состоится 7 апреля в 17:30 по Киеву

07 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:20
227
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 апреля на стадионе Олд Траффорд в Манчестере пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда Манчестер Юнайтед надеется снова одержать победу над Ливерпулем. Разрушение мечты старого соперника о квадрупле стало приятным моментом. Манкунианцы вышли в полуфинал Кубка Англии, сохраняя надежды все-таки взять хоть один трофей. Это важный результат для клуба и коуча Эрика тен Хага.

Главный тренер понимает, что у него спросят про неудачные результаты, про 0:3 в Кубке лиги и про 4-е место в группе Лиги чемпионов. А также про падение в АПЛ, когда с третьей позиции МЮ вылетел за пределы квартета лидеров. И сейчас команда постоянно теряет очки – чего стоит развязка с Челси, когда победные 3:2 за несколько добавленных минут превратилась в 3:4.

Ливерпуль

Клуб Ливерпуль хочет красиво закончить волшебный отрезок истории, который подарил ему Юрген Клопп. Немецкий тренер в 2015 году возглавил команду с историей и амбициями, но скатывающуюся в число середняков. И взял с ней и Лигу чемпионов, и, наконец-то, первое место в АПЛ. Уже понятно, что немец уходит после довольно успешного сезона (стоит помнить, что год назад было пятое место), с как минимум одним трофеем – Кубком лиги.

И клуб сохраняет надежды на пусть не квадрупл, но на малый требл. На следующей неделе пройдет четвертьфинал Лиги Европы с интересным соперником – Аталантой. Но, безусловно, в приоритете останется АПЛ, где идет привычная гонка с Ман Сити, последняя для Клоппа, и с Арсеналом. Пока что удается держать их за спиной. Ливерпуль с трудом обыграл Шеффилд Юнайтед в предыдущем туре, 3:1.

Статистика личных встреч

В этом сезона оба поединка приносили в основное время ничейный счет – до победы МЮ 4:3 (д.в.) в Кубке Англии была нулевая ничья на Энфилде в Премьер-лиге.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша мерсисайдцев за неудачу в кубке. Согласимся с этим – Юрген должен напоследок обыграть старого врага своего клуба в его логове (коэффициент – 1,63).

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Источник Sport.ua
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