Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2. Удар с центра поля. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 32-го тура АПЛ
Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (2:2).
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На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).
На 50-й минуте португальский футболист Бруну Фернандеш сравнял счет для «красных дьяволов», забив красивый гол с центра поля (1:1).
Затем, на 67-й минуте, хозяева поля вышли вперед, когда ударом с разворота в девятку забил Кобби Мейну (2:1).
Однако египетский форвард Мохамед Салах с пенальти спас Ливерпуль от поражения (2:2).
Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Лидеры АПЛ: Арсенал (71), Ливерпуль (71), Ман Сити (70).
АПЛ. 32-й тур, 7 апреля
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2
Голы: Бруну Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Луис Диас, 23, Салах, 84 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 23 мин.
ГОЛ! 1:1 Бруну Фернандеш, 50 мин
ГОЛ! 2:1. Мейну, 67 мин.
События матча
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