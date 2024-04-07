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Манчестер Юнайтед
07.04.2024 17:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 апреля 2024, 20:41 | Обновлено 07 апреля 2024, 21:12
1847
2

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2. Удар с центра поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 32-го тура АПЛ

07 апреля 2024, 20:41 | Обновлено 07 апреля 2024, 21:12
1847
2
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2. Удар с центра поля. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 апреля состоялся центральный матч 32-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (2:2).

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте Луис Диас открыл счет для гостей после передачи Дарвина Нуньеса (1:0).

На 50-й минуте португальский футболист Бруну Фернандеш сравнял счет для «красных дьяволов», забив красивый гол с центра поля (1:1).

Затем, на 67-й минуте, хозяева поля вышли вперед, когда ударом с разворота в девятку забил Кобби Мейну (2:1).

Однако египетский форвард Мохамед Салах с пенальти спас Ливерпуль от поражения (2:2).

Мерсисайдцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство. Лидеры АПЛ: Арсенал (71), Ливерпуль (71), Ман Сити (70).

АПЛ. 32-й тур, 7 апреля

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бруну Фернандеш, 50, Мейну, 67 – Луис Диас, 23, Салах, 84 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 23 мин.

ГОЛ! 1:1 Бруну Фернандеш, 50 мин

ГОЛ! 2:1. Мейну, 67 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Ну вот сколько уже раз вратарей наказывали, что они так далеко из рамки вылазят... Стой ближе к воротам, не рискуй! Всегда есть вероятность, что защитники обрежутся.. Цена потерянных очков очень дорогая в АПЛ
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+3
Barry
А сейчас, дорогие радиослушатели, специально для команды Ливерпуль с их мечтами о чемпионстве мы ставим песню ВИА Пинк Флойд: Goodbye blue sky.
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-5
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