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WTA
06 апреля 2024, 21:57 | Обновлено 06 апреля 2024, 22:20
518
0

Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне

Украинки сразятся с американским дуэтом

06 апреля 2024, 21:57 | Обновлено 06 апреля 2024, 22:20
518
0
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс и Эшлин Крюгер

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялся второй полуфинальный поединок в парном разряде. Американский дуэт Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс, получивший уайлд-кард от организаторов, сумел переиграть японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию.

Американки в финале сразятся за титул против сестер Людмилы и Надежды Киченок из Украины, которые ранее выбили в полуфинале первых сеяных.

Финал состоится в воскресенье, начало в 19:00 по Киеву.

Чарльстон. 1/2 финала парного разряда
Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 5:7, 6:0, 10-4

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Эшлин Крюгер Слоан Стивенс WTA Чарльстон Людмила Киченок Надежда Киченок Макото Ниномия Эри Ходзуми
Источник Sport.ua
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