Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Украинки сразятся с американским дуэтом
На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялся второй полуфинальный поединок в парном разряде. Американский дуэт Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс, получивший уайлд-кард от организаторов, сумел переиграть японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию.
Американки в финале сразятся за титул против сестер Людмилы и Надежды Киченок из Украины, которые ранее выбили в полуфинале первых сеяных.
Финал состоится в воскресенье, начало в 19:00 по Киеву.
Чарльстон. 1/2 финала парного разряда
Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 5:7, 6:0, 10-4
The doubles final is set!— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 6, 2024
Stephens/Krueger will take on the Kichenok sisters for the 🏆#CharlestonOpen pic.twitter.com/YaahwSC2Wr
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