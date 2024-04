Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялся второй полуфинальный поединок в парном разряде. Американский дуэт Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс, получивший уайлд-кард от организаторов, сумел переиграть японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию.

Американки в финале сразятся за титул против сестер Людмилы и Надежды Киченок из Украины, которые ранее выбили в полуфинале первых сеяных.

Финал состоится в воскресенье, начало в 19:00 по Киеву.

Чарльстон. 1/2 финала парного разряда

Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 5:7, 6:0, 10-4

The doubles final is set!



Stephens/Krueger will take on the Kichenok sisters for the 🏆#CharlestonOpen pic.twitter.com/YaahwSC2Wr