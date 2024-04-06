Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут
Сестры Киченок Людмила и Надежда пробились в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).
В полуфинале 500-тысячника украинки в трех сетах вырвали победу у первого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) за 2 часа и 12 минут.
WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/2 финала
Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [1] – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), [11:13]
На супертай-брейке украинки уступали 6:8, но все-таки сумели победить.
В финале Людмила и Надежда сыграют против победительниц матча Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года играют в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титул в Таллинне.
Украинские теннисистки сыграют в восьмом совместном финале на уровне WTA и будут бороться за пятый трофей.
Отметим, что сестры Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина проиграла Элизе в 1/8 финала соревнований WTA 500 в США
В шаге от подиума в Таиланде остановилась еще одна украинка – Анна Давыдова