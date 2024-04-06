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WTA
06 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:25
1349
0

Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне

Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут

06 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:25
1349
0
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Сестры Киченок Людмила и Надежда пробились в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В полуфинале 500-тысячника украинки в трех сетах вырвали победу у первого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) за 2 часа и 12 минут.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/2 финала

Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [1] – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), [11:13]

На супертай-брейке украинки уступали 6:8, но все-таки сумели победить.

В финале Людмила и Надежда сыграют против победительниц матча Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года играют в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титул в Таллинне.

Украинские теннисистки сыграют в восьмом совместном финале на уровне WTA и будут бороться за пятый трофей.

Отметим, что сестры Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

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Источник Sport.ua
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