Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли парный трофей на турнире серии WTA 250 в Таллинне (Эстония).

В финале украинки обыграли Николь Мелихар-Мартинес (США) и Лауру Зигемунд (Германия).

WTA 250 Таллинн. Парный разряд. Хард в помещении. Финал

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Николь Мелихар-Мартинес / Лаура Зигемунд – 7:5, 4:6, [10:7]

Отметим, что 3 игры до финала на этом турнире сестры Киченок выиграли в двух сетах:

Этот трофей стал первым совместным титулом для Людмилы и Надежды с 2018 года. Тогда они выиграли турнир в Чжухае (Китай).