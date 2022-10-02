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  4. Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
WTA
02 октября 2022, 18:30 | Обновлено 02 октября 2022, 18:33
1882
4

Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии

За турнир Людмила и Надежда выиграли 8 сетов из 9

02 октября 2022, 18:30 | Обновлено 02 октября 2022, 18:33
1882
4
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
WTA. Людмила и Надежда Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли парный трофей на турнире серии WTA 250 в Таллинне (Эстония).

В финале украинки обыграли Николь Мелихар-Мартинес (США) и Лауру Зигемунд (Германия).

WTA 250 Таллинн. Парный разряд. Хард в помещении. Финал

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Николь Мелихар-Мартинес / Лаура Зигемунд – 7:5, 4:6, [10:7]

Отметим, что 3 игры до финала на этом турнире сестры Киченок выиграли в двух сетах:

Этот трофей стал первым совместным титулом для Людмилы и Надежды с 2018 года. Тогда они выиграли турнир в Чжухае (Китай).

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Таллинн Николь Мелихар Лаура Зигемунд
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Слава Україні!!! Молодці, сестрички, досить гарний рівень тенісу продемонстрували!
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+7
Александр Ад
молодці дівчата,важко було проти першої сіяної пари,тим приемніша перемога!До речі більшість глядачів підтримували українок!
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+6
Spectra
Ой,  молодцы! Для Нади очень важный титул, совсем сезон не удался. А Люда возвращается в топ-10!
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+5
Arctic
Дівчата СУПЕР!
Опублікуйте будь ласка відео обзору матчу та нагородження!
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+4
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