Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
За турнир Людмила и Надежда выиграли 8 сетов из 9
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли парный трофей на турнире серии WTA 250 в Таллинне (Эстония).
В финале украинки обыграли Николь Мелихар-Мартинес (США) и Лауру Зигемунд (Германия).
WTA 250 Таллинн. Парный разряд. Хард в помещении. Финал
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Николь Мелихар-Мартинес / Лаура Зигемунд – 7:5, 4:6, [10:7]
Отметим, что 3 игры до финала на этом турнире сестры Киченок выиграли в двух сетах:
- 1/2 финала. Киченок / Киченок – Эйкери / Михаликова – 7:6 (7:4), 6:1
- 1/4 финала. Киченок / Киченок – Бенчич / Флипкенс – 6:3, 6:2
- 1/8 финала. Киченок / Киченок – Ховерлаг / Тхомбаре – 6:3, 6:4
Этот трофей стал первым совместным титулом для Людмилы и Надежды с 2018 года. Тогда они выиграли турнир в Чжухае (Китай).
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