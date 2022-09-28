WTA28 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
163
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Сестры Киченок уверенно стартовали на турнире в Таллинне
Людмила и Надежда одержали победу в первом матче
28 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
163
0
Людмила Киченок и Надежда Киченок победно стартовали на турнире WTA 250 в Таллинне.
В первом круге украинки, посеянные под третьим номером, обыграли Изабеллу Хаверлаг из Нидерландов и Прартхану Тхомбаре из Индии.
Таллинн. Первый круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Изабелла Хаверлаг / Прартхана Тхомбаре – 6:3, 6:4
Далее по сетке Белинда Бенчич из Швейцарии и Кирстен Флипкенс из Бельгии.
Ранее победу в одиночном разряде одержала Марта Костюк.
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