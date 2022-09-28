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WTA
28 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
163
0

Сестры Киченок уверенно стартовали на турнире в Таллинне

Людмила и Надежда одержали победу в первом матче

28 сентября 2022, 16:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
163
0
Сестры Киченок уверенно стартовали на турнире в Таллинне
Getty Images / Global Images Украина. Сестры Киченок

Людмила Киченок и Надежда Киченок победно стартовали на турнире WTA 250 в Таллинне.

В первом круге украинки, посеянные под третьим номером, обыграли Изабеллу Хаверлаг из Нидерландов и Прартхану Тхомбаре из Индии.

Таллинн. Первый круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Изабелла Хаверлаг / Прартхана Тхомбаре – 6:3, 6:4

Далее по сетке Белинда Бенчич из Швейцарии и Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Ранее победу в одиночном разряде одержала Марта Костюк.

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Таллинн
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Источник Sport.ua
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