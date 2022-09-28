Сестры Киченок уверенно стартовали на турнире в Таллинне

Людмила Киченок и Надежда Киченок победно стартовали на турнире WTA 250 в Таллинне.

В первом круге украинки, посеянные под третьим номером, обыграли Изабеллу Хаверлаг из Нидерландов и Прартхану Тхомбаре из Индии.

Таллинн. Первый круг

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Изабелла Хаверлаг / Прартхана Тхомбаре – 6:3, 6:4

Далее по сетке Белинда Бенчич из Швейцарии и Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Ранее победу в одиночном разряде одержала Марта Костюк.