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  4. Таллинн. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре
WTA
29 сентября 2022, 14:54 |
125
1

Таллинн. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре

Украинки одержали вторую победу в Эстонии

29 сентября 2022, 14:54 |
125
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Таллинн. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал хардового турнира WTA в помещении в Таллинне (Эстония).

В четвертьфинале они в двух сетах уверенно обыграли швейцарско-бельгийский дуэт Белинда Бенчич/Кирстен Флипкенс. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1/4 финала

Белинла Бенчич/Кирстен Флипкенс – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 3:6, 2:6

В полуфинале сестры Киченок сыграют с победителем матча Алисия Барнетт/Оливия Николлз – Ульрике Эйкери/Тереза Михалкова. Вчера в первом раунде украинки обыграли Изабеллу Хаверлаг и Прартхану Тхомбаре.

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Таллинн Белинда Бенчич Кирстен Флипкенс
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Spectra
Молодцы! После того как Люда перестала играть с Остапенко, у неё нет постоянной парницой, как и у Нади, может они попробуют вместе поиграть?
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