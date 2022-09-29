Таллинн. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре

Сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал хардового турнира WTA в помещении в Таллинне (Эстония).

В четвертьфинале они в двух сетах уверенно обыграли швейцарско-бельгийский дуэт Белинда Бенчич/Кирстен Флипкенс. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1/4 финала

Белинла Бенчич/Кирстен Флипкенс – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 3:6, 2:6

В полуфинале сестры Киченок сыграют с победителем матча Алисия Барнетт/Оливия Николлз – Ульрике Эйкери/Тереза Михалкова. Вчера в первом раунде украинки обыграли Изабеллу Хаверлаг и Прартхану Тхомбаре.