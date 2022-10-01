Сестры Киченок поборются за трофей на турнире в Эстонии

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в парный финал на турнире WTA 500 в Таллинне (Эстония).

WTA 500 Таллинн. Парный разряд. Хард в помещении. Полуфинал

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тереза Михаликова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:1

Украинские теннисистки сыграют в седьмом совместном финал на уровне WTA и будут бороться за четвёртый трофей. В последний раз Людмила и Надежда играли вместе в финале в ноябре 2018 года, когда победили на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае.

Отметим, сестры Киченок уже играли в Таллинне в 2013 году на турнире ITF W25. Тогда Людмила уступила в первом круге одиночного турнира, а Надежда уступила в финальном матче, а вместе они проиграли в парном финале Анетт Контавейт и Елене Остапенко.

Финал состоится в воскресенье. Против украинок на корт выйдут Николь Меликар-Мартинес (США) и Лаура Зигемунд (Германия).

Ранее стали известны финалистки турнира в одиночном разряде в Таллинне.