Сестры Киченок поборются за трофей на турнире в Эстонии
Украинки в двух сетах обыграли норвежско-чешскую пару
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в парный финал на турнире WTA 500 в Таллинне (Эстония).
WTA 500 Таллинн. Парный разряд. Хард в помещении. Полуфинал
Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тереза Михаликова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:1
Украинские теннисистки сыграют в седьмом совместном финал на уровне WTA и будут бороться за четвёртый трофей. В последний раз Людмила и Надежда играли вместе в финале в ноябре 2018 года, когда победили на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае.
Отметим, сестры Киченок уже играли в Таллинне в 2013 году на турнире ITF W25. Тогда Людмила уступила в первом круге одиночного турнира, а Надежда уступила в финальном матче, а вместе они проиграли в парном финале Анетт Контавейт и Елене Остапенко.
Финал состоится в воскресенье. Против украинок на корт выйдут Николь Меликар-Мартинес (США) и Лаура Зигемунд (Германия).
Ранее стали известны финалистки турнира в одиночном разряде в Таллинне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги
Майяр Шериф вписала себя в историю египетского тенниса
Прекрасної гри у фіналі! Потіште нас ще більше!