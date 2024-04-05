Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Тибо на стриме у блогера DjMariio заявил, что в конце апреля возобновит тренировочный процесс
31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа травмировался 19 марта на тренировке команды. У него диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.
Бельгиец успешно перенес операцию на мениске. Ожидалось, что голкипер точно пропустит остаток нынешнего сезона и ближе к лету начнет тренироваться со «сливочными».
Однако Тибо на стриме у популярного блогера DjMariio в Twich заявил, что его процесс восстановления проходит в разы быстрее:
«В конце месяца я снова буду тренироваться с группой», – сказал Куртуа.
Тибо не играет за «Реал» со старта сезона 2023/24. Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться в состав королевского клуба в ближайшее время, если бы не получил новую травму 19 марта.
Сейчас основным голкипером столичного клуба Испании является украинец Андрей Лунин.
🚨 Thibaut Courtois: “At the end of the month, I’ll be training with the group again.” via @DjMaRiiO @Twitch 🇧🇪💪 pic.twitter.com/YJwW3iJJRE— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 5, 2024
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