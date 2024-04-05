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Испания
05 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:12
3998
2

Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале

Тибо на стриме у блогера DjMariio заявил, что в конце апреля возобновит тренировочный процесс

05 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:12
3998
2
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

31-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа травмировался 19 марта на тренировке команды. У него диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.

Бельгиец успешно перенес операцию на мениске. Ожидалось, что голкипер точно пропустит остаток нынешнего сезона и ближе к лету начнет тренироваться со «сливочными».

Однако Тибо на стриме у популярного блогера DjMariio в Twich заявил, что его процесс восстановления проходит в разы быстрее:

«В конце месяца я снова буду тренироваться с группой», – сказал Куртуа.

Тибо не играет за «Реал» со старта сезона 2023/24. Куртуа восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Он должен был вернуться в состав королевского клуба в ближайшее время, если бы не получил новую травму 19 марта.

Сейчас основным голкипером столичного клуба Испании является украинец Андрей Лунин.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид тренировка травма травма колена
Источник Sport.ua
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Boodya
Що з цього приводу думає Карло?
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GloryUkraine
Дурний хід. Боїться  програти Луніну місце в воротах. 
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