ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика
Артем забил 16 голов в этом сезоне испанского чемпионата
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.
Довбик сумел сравниться по количеству голов в Ла Лиге с Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны» – в трех по 16 голов. Официальный твиттер аккаунт Ла Лиги выставил видео с последними голами Довбика и оценил его шансы в борьбе за трофей Пичичи, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру чемпионата.
«Дубль Довбика ставит его на вершину списка бомбардиров чемпионата вместе с Беллингемом и Будимиром. 🔝🔝🔝 Гонка за Пичичи продолжается! 👀», – говорится в комментарии Ла Лиги.
ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика
A Dovbyk Double puts him at the top of the goalscoring charts alongside Bellingham and Budimir. 🔝🔝🔝— LALIGA English (@LaLigaEN) April 4, 2024
The race for the Pichichi is on! 👀#LALIGAHighlights pic.twitter.com/PYt0pKfCXk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина из-за дождя пока что все еще не провела поединок против Дарьи Сэвилл
Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов