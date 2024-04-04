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  4. ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика
Испания
04 апреля 2024, 10:29 |
750
0

ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика

Артем забил 16 голов в этом сезоне испанского чемпионата

04 апреля 2024, 10:29 |
750
0
ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Довбик сумел сравниться по количеству голов в Ла Лиге с Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны» – в трех по 16 голов. Официальный твиттер аккаунт Ла Лиги выставил видео с последними голами Довбика и оценил его шансы в борьбе за трофей Пичичи, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру чемпионата.

«Дубль Довбика ставит его на вершину списка бомбардиров чемпионата вместе с Беллингемом и Будимиром. 🔝🔝🔝 Гонка за Пичичи продолжается! 👀», – говорится в комментарии Ла Лиги.

ВИДЕО. Гонка за Пичичи продолжается! Ла Лига смакует последние голы Довбика

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Джуд Беллингем Анте Будимир Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео Жирона
Источник Sport.ua
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