Борнмут с Забарным вырвал победу у Кристал Пэлас, ничья Бернли и Вулвз

2 апреля состоялись матчи 31-го тура АПЛ.

«Борнмут» вместе с украинским защитником Ильей Забарным минимально выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный гол на 79-й минуте оформил Джастин Клюйверт. У «орлов» на 45+1-й был отменен забитый мяч Эберечи Эзе из-за офсайда во время атаки.

В параллельном поединке «Вувлверхэмптон» в гостях сыграл вничью с аутсайдером турнира «Бернли» 1:1. На 37-й у хозяев отличился Якоб Буун Ларсен, а на 45+3-й Раян Аит-Ноури сравнял счет.

Ранее состоялись еще 2 матча чемпионата Англии: «Эвертон» с Виталием Миколенко сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1, а «Ноттингем Форест» выиграл у «Фулхэма» 3:1.

АПЛ. 31-й тур. 2 апреля

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Ларсен, 37 – Аит-Ноури, 45+3

Three @premierleague wins in a row 🤩 pic.twitter.com/7SjlI0hwu3

We share the spoils 🤝 pic.twitter.com/NyvL5Cp8Ts

The points are shared at Turf Moor.



🐺⏱️ pic.twitter.com/cuAkOuqiy9