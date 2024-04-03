02.04.2024 21:45 – FT 1 : 0
Англия03 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:37
388
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Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0. Как играл Забарный. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:37
388
0
Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 благодаря голу Джастина Клюйверта на 79-й минуте.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный находился на поле весь поединок и помог вишням сыграть в защите на ноль.
АПЛ. 31-й тур, 2 апреля
Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Клюйверт, 79
Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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