Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0. Как играл Забарный. Видео гола и обзор

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 благодаря голу Джастина Клюйверта на 79-й минуте.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный находился на поле весь поединок и помог вишням сыграть в защите на ноль.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)