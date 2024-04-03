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Борнмут
02.04.2024 21:45 – FT 1 : 0
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Англия
03 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:37
388
0

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0. Как играл Забарный. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:37
388
0
Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0. Как играл Забарный. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 благодаря голу Джастина Клюйверта на 79-й минуте.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный находился на поле весь поединок и помог вишням сыграть в защите на ноль.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Видео гола и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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Борнмут Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Илья Забарный Джастин Клюйверт
Источник Sport.ua
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