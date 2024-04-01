02.04.2024 21:45 - : -
Англия01 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:31
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Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля в 21:45 матч чемпионата Англии
01 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:31
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Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Борнмут – Кристал ПэласСмотреть трансляцию
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3
|Манчестер Сити
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43 - 53
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
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