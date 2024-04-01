Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.