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Чемпионат Англии
Борнмут
02.04.2024 21:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:31
13
0

Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 21:45 матч чемпионата Англии

01 апреля 2024, 22:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:31
13
0
Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Кристал Пэлас
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Трансляция матча В эфире
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Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59
5 Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Вест Хэм 30 12 8 10 49 - 54 44
8 Ньюкасл 29 13 4 12 63 - 51 43
9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42
10 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42 - 46 41
11 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46 - 47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43 - 53 38
14 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 - 49 30
15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27
16 Эвертон 29 8 7 14 30 - 41 25
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36 - 52 22
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 30 4 6 20 31 - 65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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