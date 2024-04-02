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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
02 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:43
423
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Миколенко вернулся после болезни. Эвертон вырвал ничью в игре с Ньюкаслом

Состоялось два поединка 31-го тура АПЛ

02 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:43
423
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Миколенко вернулся после болезни. Эвертон вырвал ничью в игре с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 2 апреля, начался 31-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялись два первых поединка игрового дня.

«Эвертон» на выезде сумел отобрать очки у «Ньюкасла». «Ириски» уступали к 88-й минуте, однако заработали пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин и принес команде одно очко.

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Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.

«Эвертон» в этом году пока в АПЛ не побеждал. В последний раз подопечные Шона Дайча выигрывали еще 16 декабря 2023 года у «Бернли».

В параллельном матче «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля.

Ньюкасл – Эвертон – 1:1
Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1
Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59
5 Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
8 Вест Хэм 30 12 8 10 49 - 54 44
9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42
10 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
12 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
Полная таблица
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Доминик Калверт-Льюин Ноттингем Форест Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
тут конечно фортуна вернула Эвертону немного
слишком часто они теряли очки незаслуженно. А тут по игре лучше был Ньюкасл но Эвертон отскочил благодаря глупому пенальти.
Исак опять забил шедевр. Парень незаметно превратился в топового форварда.  в Дортмунде грызут локти и рвут на жопе волосы.
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