Миколенко вернулся после болезни. Эвертон вырвал ничью в игре с Ньюкаслом
Состоялось два поединка 31-го тура АПЛ
Сегодня, 2 апреля, начался 31-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялись два первых поединка игрового дня.
«Эвертон» на выезде сумел отобрать очки у «Ньюкасла». «Ириски» уступали к 88-й минуте, однако заработали пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин и принес команде одно очко.
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Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.
«Эвертон» в этом году пока в АПЛ не побеждал. В последний раз подопечные Шона Дайча выигрывали еще 16 декабря 2023 года у «Бернли».
В параллельном матче «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.
АПЛ. 31-й тур, 2 апреля.
Ньюкасл – Эвертон – 1:1
Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)
Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1
Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3
|Манчестер Сити
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|8
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
FT. Calvert-Lewin's penalty earns a deserved point on the road. UTT!— Everton (@Everton) April 2, 2024
⚫️ 1-1 🔵 #NEWEVE pic.twitter.com/Ivx0RtT5vL
HUGE. 😤 pic.twitter.com/epDADPhHeD— Nottingham Forest (@NFFC) April 2, 2024
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