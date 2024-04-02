Миколенко вернулся после болезни. Эвертон вырвал ничью в игре с Ньюкаслом

Сегодня, 2 апреля, начался 31-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялись два первых поединка игрового дня.

«Эвертон» на выезде сумел отобрать очки у «Ньюкасла». «Ириски» уступали к 88-й минуте, однако заработали пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин и принес команде одно очко.

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Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.

«Эвертон» в этом году пока в АПЛ не побеждал. В последний раз подопечные Шона Дайча выигрывали еще 16 декабря 2023 года у «Бернли».

В параллельном матче «Ноттингем Форест» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля.

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1

Голы: Хадсон-Одои, 9, Вуд, 19, Гиббс-Уайт, 45+3 – Адарабиойо, 49.