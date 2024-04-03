Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1).

Уступая с 15-й минуты, ириски сравняли счет на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл полный поединок и спас команду суперсэйвом на 68-й минуте.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)

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