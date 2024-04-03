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Ньюкасл
02.04.2024 21:30 – FT 1 : 1
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Англия
03 апреля 2024, 04:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:36
1521
0

Ньюкасл – Эвертон – 1:1. Как Миколенко спас ирисок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 04:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:36
1521
0
Ньюкасл – Эвертон – 1:1. Как Миколенко спас ирисок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1).

Уступая с 15-й минуты, ириски сравняли счет на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл полный поединок и спас команду суперсэйвом на 68-й минуте.

АПЛ. 31-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Эвертон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор Доминик Калверт-Льюин Ньюкасл - Эвертон Александер Исак
Источник Sport.ua
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