Англия03 апреля 2024, 04:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:36
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Ньюкасл – Эвертон – 1:1. Как Миколенко спас ирисок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 04:45 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:36
1521
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Вечером 2 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» и «Эвертон» сыграли вничью (1:1).
Уступая с 15-й минуты, ириски сравняли счет на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл полный поединок и спас команду суперсэйвом на 68-й минуте.
АПЛ. 31-й тур, 2 апреля
Ньюкасл – Эвертон – 1:1
Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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