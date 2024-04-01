Англия01 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:53
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Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии
01 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:53
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Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Эвертон».
Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место, имея 43 очка. «Эвертон» идет на 16-м месте с 25 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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