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Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.04.2024 21:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:53
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0

Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии

01 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:53
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Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место, имея 43 очка. «Эвертон» идет на 16-м месте с 25 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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