Во вторник, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место, имея 43 очка. «Эвертон» идет на 16-м месте с 25 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция