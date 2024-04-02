2 апреля на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Ньюкасл – Эвертон

Ньюкасл Юнайтед

Команда смогла выстрелить в прошлом сезоне. Он был первым полноценным при Эдди Хау, и его молодой менеджер со своими подопечными провел стабильно в четверке лучших. Но сейчас, при более плотном графике, и близко не получилось повторить. С боями, но вылетели сороки с обоих кубков. А возвращение в Лигу чемпионов принесло только четвертое место, и кто потом вспомнит, что была сложная группа и неплохой там футбол, даже с не нулевыми результатами? В Премьер-Лиге все меньше шансов зацепиться за зону еврокубков, все-таки слишком уж много поражений, особенно в последних турах, из-за чего конкурентам позволяют оторваться немного в таблице, а времени до развязки все меньше. Тем важнее 4:3 с Вест Хэмом - теперь от него отстают всего на 1 очко.

Эвертон

Клуб проводит в последнее время в борьбе за выживание. Что в 2022-м году, что в 2023-м спасаться получалось, но только в последних турах. Сейчас же синие были огорошены штрафом в 10 очков - но все равно Шон Дайч и его подопечные старались давать бой. И не только на полях, причем успешно. К весне получилось вернуть себе хотя бы 4 балла, и это может стать решающим. Ведь, откровенно говоря, у ирисок получается далеко не все - проигрывали, максимум брали ничьи. Еще и в кубке, в январе, уступили дома скромному Лутону. Прошлый месяц заканчивали на поле середняка, Борнмута. Там, казалось, получилось сравнять, но в итоге испортил автогол Коулмена.

Статистика личных встреч

В последнее время лучше получалось у сорок, в том числе выигравших оба поединка прошлого сезона. А в декабре получилось у ирисок разгромить соперника 3:0.

Прогноз

GGBET верит в победу сорок. Согласимся с ними в этом случае - дома с таким противником нужно выигрывать (коэффициент - 2.01).