Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

31 марта проходит матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

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Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

УПЛ. 22-й тур. 31 марта

Ворскла – Динамо – 0:1 (матч продолжается)

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ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.