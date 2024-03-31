Украина. Премьер лига31 марта 2024, 16:55 |
3121
0
Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ
31 марта 2024, 16:55 |
3121
0
31 марта проходит матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
УПЛ. 22-й тур. 31 марта
Ворскла – Динамо – 0:1 (матч продолжается)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2024, 06:50 14
Топ-боксеры первого среднего веса устроили в Лас-Вегасе кровавый поединок
Футбол | 31 марта 2024, 15:46 0
Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Футбол | 31.03.2024, 10:23
Футбол | 30.03.2024, 19:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2024, 17:49 9
30.03.2024, 23:17 6
29.03.2024, 20:40
29.03.2024, 21:10 1
30.03.2024, 21:25 9
30.03.2024, 12:35 8
29.03.2024, 22:33 8
30.03.2024, 05:50 17