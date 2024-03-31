Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 16:55 |
3121
0

Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 16:55 |
3121
0
Ворскла – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

31 марта проходит матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

УПЛ. 22-й тур. 31 марта

Ворскла – Динамо – 0:1 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.

По теме:
Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Второй тайм в матче Заря – Металлист 1925 отложен
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура УПЛ Колос – Днепр-1
Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо видео голов и обзор Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Бокс | 31 марта 2024, 06:50 14
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO

Топ-боксеры первого среднего веса устроили в Лас-Вегасе кровавый поединок

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 марта 2024, 15:46 0
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву

Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд
Футбол | 31.03.2024, 10:23
Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд
Тухель оценил поражение Баварии от Боруссии Дортмунд
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
29.03.2024, 20:40
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем