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Чемпионат Украины
Ворскла
31.03.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 13:50 | Обновлено 28 марта 2024, 14:36
637
0

Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу

28 марта 2024, 13:50 | Обновлено 28 марта 2024, 14:36
637
0
Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 29 очков после 21 матча.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 18 поединках команда набрала 38 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

В матче первого круга нынешнего сезона «Динамо» добилось домашней победы над «Ворсклой» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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