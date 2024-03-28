В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 7-е место, имея в активе 29 очков после 21 матча.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 18 поединках команда набрала 38 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

В матче первого круга нынешнего сезона «Динамо» добилось домашней победы над «Ворсклой» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.