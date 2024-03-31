ШОВКОВСКИЙ: «Должны были еще шестой забивать, но вместо этого пропустили»

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу столичного клуба Украины.

После завершения встречи главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский прокомментировал успех своих подопечных:

– В первую очередь хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают наше государство, за все, что они делают, что дают нам возможность играть в футбол и дарить им положительные эмоции. Также спасибо военным, ответственным за ПВО – вы сами видели, сколько времени мы сегодня ждали отбоя воздушной тревоги.

Хочу поздравить всех отечественных болельщиков футбола с тем, что национальная сборная выполнила важную задачу выхода в финальную часть Евро-2024 и тем самым показала, что как бы сложно нам ни было, мы будем бороться до конца, до нашей победы.

Что касается матча… Мы понимали, что по возвращении футболистов из сборных матчи всегда складываются непросто. Сложный путь, логистика, эмоции, которые пережили футболисты национальной сборной, молодежная и юношеская сборные также сыграли на высоком уровне. Много было потрачено сил, эмоций, которых, возможно, сегодня не хватало, но мы настраивали команду и я благодарен ребятам, что они с пониманием подошли к этому матчу, и, несмотря на то, что было сложно, они выполнили тот план на игру, который был у нас.

Если говорить непосредственно об игре, то счет не отображает событий на поле. Объективно говоря. Просто реализация сегодня была на высоком уровне. Должны были еще шестой забивать, но вместо этого пропустили контратаку и позволили сопернику забить.

– Сегодня было интересное противостояние тренеров, которые в прошлом были вратарями. Как вы думаете, подобная тенденция продолжится?

– У нас с Сергеем Долганским очень продолжительная история. Мы с ним еще в юношеской сборной Украины в 16-18-летнем возрасте выступали. Так что всегда следили друг за другом, у нас всегда было настоящее здоровое соперничество.

Как я уже говорил, во время паузы на матчи сборных в нашем расположении отсутствовало 12 игроков. Во время подготовки в нашем распоряжении было всего восемь игроков первой команды, вынуждены были привлекать футболистов с U19, поэтому за эти три дня было просто невозможно что-то наработать. Игроки должны восстановиться, эмоционально зарядиться, ведь все мы помнили, насколько непросто в Полтаве всегда играть. Это футбольный город, и я желаю «Ворскли» только удачи в следующих матчах. Полтавчане перед встречей с нами могли провести, можно сказать, полноценный сбор, и мы понимали, что физически они будут выглядеть лучше нас. Поэтому мы не должны были проиграть в желании, мотивации и реализации. Над этим много работаем в тренировочном процессе, и сегодня мы увидели результат нашего труда.

А Сергею Долганскому я желаю на этом поприще только побед, кроме матчей с «Динамо» (улыбается).

– Сегодня наконец-то вернулся Андрей Ярмоленко. Он вышел на замену, когда у команды было комфортное преимущество. Именно поэтому он вышел на поле или в другой ситуации он тоже был готов войти в игру?

– Он был готов играть, но пока не весь матч. Замена была запланирована перед матчем, чтобы он сыграл 15-30 минут, в зависимости от того, как будут складываться события на поле. Андрей готовился, у него очень непросто проходила реабилитация, но его авторитет в команде имеет большое значение, – сказал Шовковский.

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Видеообзор матча Ворскла – Динамо Киев – 1:5