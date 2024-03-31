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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 19:27 | Обновлено 31 марта 2024, 20:10
2288
2

Ярмоленко впервые после травмы вышел за Динамо и забил в ворота Ворсклы

Андрей появился на поле на 66-й минуте и отличился на 78-й минуте

31 марта 2024, 19:27 | Обновлено 31 марта 2024, 20:10
2288
2
Ярмоленко впервые после травмы вышел за Динамо и забил в ворота Ворсклы
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

31 марта проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».

Команды встречаются в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Форвард Андрей Ярмоленко впервые вышел за Динамо после длительной паузы, связанной с травмой. На 66-й минуте Ярмоленко заменил Владислава Кабаева.

Андрей в первом же матче сумел забить гол в ворота Ворсклы на 78-й минуте, счет стал 5:0 в пользу киевлян. Хозяева поля затем забили гол престижа.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 31 марта

Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:5

Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пен), 77, Ярмоленко, 78

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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Людмила Павловська
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Max-Morlock
И Ярмолу в Телегу засунули.  СБУ на вас нет...
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