Ярмоленко впервые после травмы вышел за Динамо и забил в ворота Ворсклы
Андрей появился на поле на 66-й минуте и отличился на 78-й минуте
31 марта проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».
Команды встречаются в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
Форвард Андрей Ярмоленко впервые вышел за Динамо после длительной паузы, связанной с травмой. На 66-й минуте Ярмоленко заменил Владислава Кабаева.
Андрей в первом же матче сумел забить гол в ворота Ворсклы на 78-й минуте, счет стал 5:0 в пользу киевлян. Хозяева поля затем забили гол престижа.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 31 марта
Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:5
Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пен), 77, Ярмоленко, 78
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