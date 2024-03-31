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Ворскла
31.03.2024 15:30 – FT 1 : 5
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 19:38 | Обновлено 31 марта 2024, 20:09
4062
33

Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу

Матч 22-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги получился запредельно длинным

31 марта 2024, 19:38 | Обновлено 31 марта 2024, 20:09
4062
33
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
ФК Динамо Киев

Матч команды начали в размеренном темпе. Они то ли присматривались друг к другу, то ли просто никуда не спешили. На некую раскачку у соперников ушло примерно 10 минут, после чего обороне «Динамо» пришлось блокировать попытку удара в исполнении Фелипе. Киевляне ответили на 18-й минуте, когда Павлюк принял на себя мяч после удара Ваната с острого угла – угловой.

Серия из двух корнеров, как оказалось, в полной мере настроила футболистов «Динамо» на атакующие действия. Вскоре только реакция Исенко спасла хозяев после прицельного удара Волошина в дальний верхний угол. На 27-й минуте могли забить уже полтавчане, но Фелипе из убойной позиции пробил очень высоко, а не в створ ворот, как требовалось.

А вот Ванат на 30-й минуте показал коллеге-сопернику, как необходимо извлекать максимум из хорошей возможности. Форвард «Динамо» идеально принял дальний пас от Сироты, уверенно разобрался с Павлюком, а затем и с Исенко. 0:1.

На четвертой минуте перевеса динамовцев в счете игроки «Ворсклы» еще раз упустили момент, чтобы забить. Кане пробивал, казалось бы, наверняка, но попал в Тымчика, который закрывал пустоту в воротах своей команды. Эпизод обнадежил и настраивал на продолжение, но последовала воздушная тревога – матч был прерван. Шла 36-я минута.

Пауза в игре оказалась долгой. Даже очень долгой. Встреча возобновилась только через почти что 90 минут. Вынужденный отдых пошел на пользу игрокам «Динамо». Они лихо вернулись в матч и в компенсированное время первого тайма свой перевес развили. Бражко сделал счет 2:0.

Короткий перерыв между таймами запал киевлян не погасил, и уже на 20-й секунде второго тайма Ванат заработал пенальти, который уверенно реализовал Шапаренко. 3:0.

Добившись крупного перевеса, игроки «Динамо» отдали инициативу сопернику. Тот вызов принял и за это поплатился. Гости под занавес встречи в контыгре свое преимущество довели до более чем комфортного. Вначале Шапаренко оформил дубль, а затем голом свое возвращение в строй отметил Ярмоленко. 5:0!

К чести игроков «Ворсклы», они не капитулировали. Как следствие, получили в награду гол престижа, автором которого стал Ковталюк.

5:1 – «Динамо» уверенно разобралось с «Ворсклой», заметив с ее стороны должного сопротивления.

В таблице УПЛ «Динамо» пока третье, имея 41 пункт. «Ворскла» на 7-й позиции с 29 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Ворскла» – «Динамо» – 1:5

Ковталюк, 82 – Ванат, 30, Бражко, 45+2, Шапаренко, 47 с пенальти, 76, Ярмоленко, 78

Тымчик, 39, Сирота, 75 – Челядин, 66

«Ворскла»: Исенко – Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко (Глущенко, 68), Бацула, Фелипе (Ковталюк, 70), Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи (Челядин, 48).

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко (Биловар, 85), Волошин (Диалло, 80), Шапаренко, Ванат (Пономаренко, 80), Андриевский, Кабаев (Ярмоленко, 66), Тымчик (Караваев, 80), Сирота, Дубинчак.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского

ВОРСКЛА – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Наши оценки:

Замены «Ворсклы»: Челядин – 5,5, Глущенко – 5,5, Ковталюк – 5,5.

Замены «Динамо»: Ярмоленко – 6,5, Пономаренко – б/о, Караваев – б/о, Диалло – б/о, Биловар – б/о.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 33
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Al1l
Вата донецька чи росіянська завжди будуть смоктати 
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+8
serhiy
Хороша і інтересна гра сьогодні вийшла.Вітаю усіх вболівальників Динамо з перемогою ! 
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
кількість легіонерів в старті на матч  Ворскла-Динамо  4:0
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
З перемогою! Трішки і підвезло, Ворскла мали моменти після 0-1, після помилок гравців ДК, а першому таймі коли на рівному місці кутовий самі собі привезли, і потім Кабаєв вродє замотався. А так після паузи на збірні нормально зіграли. Ну і Ярмолу звісно з поверненням
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+5
serhiy
Tro91do2ne4rlly-Діма11 з психушки,мусора і АКакулька активізувалися )))  Пече їх в жопі пісюн з пятьма голами Динамо )
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Шахтарі вже згодні з другим чи третім місцем в УПЛ.
Це щось дуже надзвичайне....
Пус(ш) іч такого не казав, Срна(переляк) також не обіцяв.
А боти прогнозують фіаско Шахтаря.....
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Киян та всіх вболівальників столичного клубу з впевненою перемогою!! Ярмола - з поверненням!! Шапа набирає свою ТОПову форму. Ванат і Бражко - майбутнє українського футболу
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+2
Fitness.sports
У Тор 91do.. истерика а всё потому что его кинул запасной в беде
Динамо Чемпион!
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+1
Al1l
Шахтар буде другим .ніяк кривбас його не обжене .Це дуже велике досягнення .нема чого  біситися 
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+1
AK.228
Не круті
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-1
Alex196
обыгрываем разгромно ворсклы ну в европе потом слюни пускаем
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-3
AK.228
Круті
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-4
_Tro91do2ne4rlly_
Немає Металіста - немає єврокубків. Це закон.
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
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-8
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
муСора съели Полтавскую галушку и обсрались
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-11
Показать Скрыть 1 ответ
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
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-11
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.  
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-12
OtsoCity
Знову договірна гра лайна суркисів (динамо), таке вже було з Зорею 
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-13
Показать Скрыть 2 ответа
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
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-13
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_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
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-13
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