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  4. Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Чемпионат Украины
Ворскла
31.03.2024 15:30 – FT 1 : 5
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 19:45 | Обновлено 31 марта 2024, 19:50
34287
21

Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 19:45 | Обновлено 31 марта 2024, 19:50
34287
21
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
ФК Динамо Киев

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».

УПЛ. 22-й тур. 31 марта

Ворскла – Динамо – 1:5

Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+2, Шапаренко, 47 (пен.), 77, Ярмоленко, 78

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Бражко, 45+2 мин.

ГОЛ! 0:3 Шапаренко, 47 (пен.)

ГОЛ! 0:5 Ярмоленко, 78 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо видео голов и обзор Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти Владимир Бражко Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко Николай Ковталюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Gudok
все ясно с этой упл тб. та же дамбаская шайка
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+8
Gudok
Спасибо жителям Донбасса за гондона из Лондона
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+7
COBA
Який в дупі телеграм. Це ворожа платформа. Задовбали вже.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Людмила Павловська
Навіщо ви виствляєте, як у Вас нема відео. Ви долбень.
Ответить
+3
Gargantua
ситуация с трансляцией это какой то... позор?
Ответить
+3
VARioR
Мало того, що матч не вдалося подивитись, то ще огляд на телеграфі. У....и. Динамо з перемогою!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Діма 11 Тормозадо сьогодні запалює. На всіх гілках один допис. Хто копіювати навчив, признавайтесь!
Ответить
+2
Burevestnik
спирт.ють-ань :  хочете відео голів?   ідіть ви в тюльЕгрю
Ответить
+2
8number
До УПЛ ТБ: Коли такі матчі, по чотири години, потрібно трансляцію запускати відкрито на ютуб. Це пару кнопок вам натиснути і права усі ваші. Вже і так всі підписані на ваші сервіси, не збіднієте.
Ответить
0
Max-Morlock
Опять в Телеге!  Да нет  меня в кацапском лайне.  Цивилизация общается  в Х.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
после 3 - 0 сразу идет 5 - 0.
чудеса да и только
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-1
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
Ответить
-2
_Tro91do2ne4rlly_
Така собі інтрига, якщо чесно...
Ответить
-3
_Tro91do2ne4rlly_
І де обіцяна інтрига? Чи ця інтрига прихована і полягає в тому, на скільки очок Динамо відірветься в підсумку від першого місця?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
_Tro91do2ne4rlly_
Нудно, обридло. Нічого нового. "дінама" вкотре доводить, що купило заздалегідь чемпіонство у цьому сезоні.
Ответить
-9
zelc006
Ахмет форева!
Ответить
-10
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