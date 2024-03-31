31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

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Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».

УПЛ. 22-й тур. 31 марта

Ворскла – Динамо – 1:5

Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+2, Шапаренко, 47 (пен.), 77, Ярмоленко, 78

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Бражко, 45+2 мин.

ГОЛ! 0:3 Шапаренко, 47 (пен.)

ГОЛ! 0:5 Ярмоленко, 78 мин.