Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
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31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.
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Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».
УПЛ. 22-й тур. 31 марта
Ворскла – Динамо – 1:5
Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 30, Бражко, 45+2, Шапаренко, 47 (пен.), 77, Ярмоленко, 78
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Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Ванат, 30 мин.
ГОЛ! 0:2 Бражко, 45+2 мин.
ГОЛ! 0:3 Шапаренко, 47 (пен.)
ГОЛ! 0:5 Ярмоленко, 78 мин.
События матча
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