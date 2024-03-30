В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:30.

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Ворскла

Перед возобновлением сезона полтавская команда осталась без главного тренера – Виктор Скрипник пошел строить новый амбициозный проект в «Металлисте 1925». А «Ворсклу» возглавил, как часто бывает, когда трудно найти нового тренера, являющийся легендой клуба Сергей Долганский.

Видимо, это назначение стало удачным, по крайней мере, хуже результаты не стали. В четырех весенних турах «Ворскла» дважды выиграла и дважды проиграла (были одолены «Верес» и «Черноморец», а уступили полтавские футболисты «Заре» и «Александрии»). В результате Полтава находится на седьмом месте и никто не удивится, если она повторит камбек прошлого года, запрыгнув в еврокубки буквально в последний момент.

Поразил руководство клуба полузащитник Евгений Мякушко – контракт с ним был подписан сначала до конца текущего сезона, но после двух голов и ассиста в весенних матчах соглашение продлили на двухлетний срок.

Не поможет команде Даниил Хрипчук, получивший удаление в игре предыдущего тура против «Черноморца».

На игре будут присутствовать болельщики, Полтавская ОВА позволила вход на стадион для 2800 фанатов.

Динамо

«Динамо» весной играет уверенно, как и вообще при главном тренере Александре Шовковском. За четыре матча команда только раз сыграла вничью, да и то пропустила с пенальти в самом конце игры против ровенского «Вереса». Остальные матчи были выиграны.

Раскрывается понемногу Владислав Кабаев, которому, по его же собственному признанию, было психологически тяжело при Луческу. Другой Владислав – Ванат – возглавляет список бомбардиров УПЛ с десятью мячами, а у хавбека Виталия Буяльского – семь забитых мячей. Кстати, последний должен уже восстановиться от травмы во время паузы на матче национальных сборных, но вряд ли Шовковский выпустит его сразу в основе.

Важную роль в проходе сборной Украины на чемпионат Европы сыграл опорник киевлян Владимир Бражко, начинавший матчи с Боснией и Герцеговиной и Исландией в старте. Другие «динамовцы» в матчах сборной не участвовали, находясь либо вне заявки, либо на скамье запасных.

Международную паузу киевляне заполнили спаррингом с любительской командой из Киевщины «Денгофф». Дублем в той игре отличился восстановившийся после травмы Андрей Ярмоленко, но тоже неизвестно, сыграет ли он с «Ворсклой». По крайней мере, в заявку на игру Андрей попал.

В таблице «Динамо» сейчас находится на четвертом месте, но имеет в запасе сразу три перенесенных поединка.

Статистика встреч

В УПЛ между командами сыграно 56 матчей: +5=9-42, разница мячей 38-120 в пользу Динамо. Игра первого круга закончилась победой киевлян со счетом 2:0, голы забивали Волошин и Бенито.

Прогноз на противостояние

Если киевляне хотят не выпасть из чемпионской гонки, то обязательно нужно будет побеждать кусачего, но не сверхсложного соперника. В воскресном матче у «бело-синих» не должно быть проблем с «бело-зелеными».

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Павлюк, Бацула, Корниенко - Челядин, Сиссоко - Крупский, Степанюк, Мякушко - Ковталюк

«Динамо»: Бущан - Тимчик, Михавко, Попов, Вивчаренко - Бражко - Волошин, Шапаренко, Шепелев, Кабаев - Ванат.

31 марта, воскресенье