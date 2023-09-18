Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу

Седьмой тур украинской Премьер-лиги проходил по достаточно разветвленной схеме и задел сразу четыре календарных дня. Но это никоим образом не влияло на уровень интриги, который существовал в каждом из противостояний. В частности, от матча в понедельник на стадионе «Динамо» в столице Украины между «Динамо» и полтавской «Ворсклой» были довольно высокие ожидания. Обусловливали это проблемы каждой из команд с получением результатов на старте текущего розыгрыша, а коллектив Мирчи Луческу вообще с постоянными переносами своих матчей только сильнее запутал ситуацию в турнирной таблице.

Однако при этом у «бело-синих» был очень мощный бонус в виде отсутствия официальных матчей более длительный, чем у соперников период, поэтому неудивительно, что в домашнем матче «Динамо» просто выглядело свежее, чем футболисты Виктора Скрипника. Уже на стартовых минутах киевляне захватили инициативу и создали несколько отличных возможностей для забитого мяча.

Ждать его не пришлось слишком долго – на пятой минуте Ванат эффектно пяткой перевел передачу Дубинчака с левого фланга в центр штрафной, где в свою очередь Волошин разобрался с защитниками и вратарем. Откровенно слабо выглядела «Ворскла» в эти минуты, поэтому даже странно, что гости не получили очередной удар в дальнейшем и вообще выпали из хода противостояния.

Возможности для второго гола у «Динамо» были на 20 минуте, а Ванат даже направил мяч в сетку с передачи головой от Биловара, однако арбитры увидели офсайд у молодого защитника, поэтому в условиях наличия VAR подобный мяч не имел шансов быть засчитанным. А вот продолжать давить на ворота соперников до перерыва команда Луческу отказалась, хотя резерв сил был у нее еще значительным. «Ворскла» зато несколько раз попыталась добраться до чужих ворот, но с низкой интенсивностью впереди против уверенного в себе «Динамо» ей делать было нечего.

Вторая половина матча началась с двойного момента Ярмоленко и Волошина, благодаря чему стало понятно, что хозяева поля не станут терять инициативу после перерыва. Но поддержать атакующий темп на длительной дистанции у команды Мирчи Луческу не удалось, тогда как у «Ворсклы» неожиданно возник момент благодаря дальнему выстрелу Кане с правого фланга, который направил мяч в противоположный каркас ворот.

Однако это была лишь одиночная акция от футболистов Скрипника, поэтому в дальнейшем соперники снова забрали инициативу в свои руки и пытались подловить полтавчан на быстрых переходах в атаку. Удалось это сделать на 83 минуте, когда Бенито от самого центрального круга бежал на свидание с Исенко после паса на ход от Буяльского и на большом пространстве поиздевался как над вратарем, так и над защитниками. До этого у киевлян был еще момент с попаданием в штангу от Кабаева, поэтому преимущество было очевидным.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» будет принимать криворожский «Кривбасс», а киевское «Динамо» наведается в черкасский ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» Киев – «Ворскла» - 2:0

Волошин, 5, Бенито, 83

Сантана, 28, Скляр, 38, Корниенко, 44

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Попов, Биловар, Караваев – Андриевский (Рамадани, 86), Бражко – Волошин (Кабаев, 60), Буяльский, Ярмоленко – Ванат (Бенито, 77).

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула (Островский, 76), Сантана, Пердута – Скляр (Черныш, 89), Павлюк – Челядин (Хрипчук, 89), Нестеренко (Крупский, 62), Кане (Тиагуиньо, 89) – Степанюк.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 18 (6) – 5 (0)

Угловые: 5 – 7

Оффсайды: 2 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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