Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
18.09.2023 17:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 04:12
151
0

Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

18 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 04:12
151
0
Динамо Киев – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В понедельник, 18-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо Киев» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Коллектив Мирчи Луческу в этом сезоне больше не имеет оснований откладывать на потом свои матчи в чемпионате из-за сложной логистики, так как не прошел квалификацию в основной раунд еврокубков. Футболисты Виктора Скрипника с этой задачей не справились еще задолго до этого, поэтому теперь будет встречаться с «Динамо» в ситуации, когда обеим командам срочно нужно добывать очки. При этом у «Ворсклы» на данный момент на три балла больше, чем у соперников, но и на одну сыгранную игру в активе больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Орест КУЗЫК: «Если бы забили второй гол – было бы спокойнее»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «В начале матча нам не хватало динамики»
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Думаю, игра была более ничейной»
Динамо Киев Ворскла Полтава текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Ворскла
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Футбол | 17 сентября 2023, 16:17 0
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута

Главный тренер «Челси» хотел сыграть с более атакующим игроком

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября
Футбол | 18 сентября 2023, 02:37 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября

Важные события во всех видах спорта

Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2023, 20:23
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Футбол | 17.09.2023, 12:20
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Футбол | 17.09.2023, 08:23
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду подал в суд на Ювентус
Роналду подал в суд на Ювентус
16.09.2023, 12:52 3
Футбол
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 2
Футбол
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем