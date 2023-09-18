В понедельник, 18-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо Киев» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Коллектив Мирчи Луческу в этом сезоне больше не имеет оснований откладывать на потом свои матчи в чемпионате из-за сложной логистики, так как не прошел квалификацию в основной раунд еврокубков. Футболисты Виктора Скрипника с этой задачей не справились еще задолго до этого, поэтому теперь будет встречаться с «Динамо» в ситуации, когда обеим командам срочно нужно добывать очки. При этом у «Ворсклы» на данный момент на три балла больше, чем у соперников, но и на одну сыгранную игру в активе больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.