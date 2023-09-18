Мирча ЛУЧЕСКУ: «Сидорчук был хорошим капитаном. Мы ему благодарны»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу 2:0 в матче УПЛ против «Ворсклы», а также уход Сергея Сидорчука и игру отдельных футболистов.

— Очень сложный матч. Мы забили быстрый гол, хотели забить еще. У нас было много возможностей, особенно в первые 15 минут встречи. Но потом с нашей стороны начались ошибки. Мы пытались играть быстро, но часто ошибались и в технических аспектах, и позиционно. В общем, мы полностью контролировали матч. Но «Ворскла» всегда была сложным соперником. Не стал исключением и нынешний поединок. Во втором тайме у нас тоже было много моментов, мы могли забивать гораздо больше, чем один мяч. Но в этом матче наши игроки получили хороший опыт. Теперь важно, чтобы они правильно проанализировали свои ошибки. Мы очень хотели забить второй мяч, но и «Ворскла» тоже пыталась агрессивно играть, чтобы сравнять счет.

— Как оцените игру Бражко, сегодня впервые сыгравшего полный матч за первую команду «Динамо»?

— Это очень хороший футболист, и потому я требую от него многое. Он один может изменить ритм игры. Впрочем, не только он. Сидорчук был хорошим капитаном нашей команды, мы благодарны ему за все. Я рад, что он подписал долгосрочный контракт с «Вестерло». Могу только пожелать ему удачи. Шапаренко, Шепелев, Тымчик, Вивчаренко — не малые потери для нас, это важные игроки, но мы без них провели хороший матч, ребята, которые сегодня вышли на поле, получили хороший опыт и одержали хорошую победу.

— Во время матча вы часто высказывали претензии к Волошину. Чем вы были недовольны в его игре?

— Он допускал много ошибок, особенно в контратаках. Потому я его и заменил. У него были сегодня хорошие моменты, чтобы забить больше одного мяча. Но ошибки Волошина не проблема, потому что это молодой футболист, который учится на этих своих ошибках. Первый тайм он провел хорошо, у него было много простора. Запомнилась его комбинация с Буяльским. Волошин — очень молодой, он учится, поэтому его ошибки, повторюсь, не проблема.

— Что скажете об эпизоде, когда защитник «Ворсклы» ногой попал в лицо вашему подопечному?

– Это очевидная красная карточка. На международном уровне подобное всегда приводит к удалению.

— Известно, когда будут сыграны три перенесенных матча «Динамо» в этом чемпионате?

— У нас будет время, чтобы принять решение. Мы помним, что в Одессе у нас получилась очень трудная игра с «Черноморцем» после переезда из Европы. Поэтому, я думаю, мы приняли правильное решение не играть с «Металлистом 1925». Это позволило нам лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций. С «Металлистом 1925» и «Вересом» мы, думаю, сыграем скоро. С «Зарей» — чуть позже. Может быть, в декабре.