Динамо Киев

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18.09.2023 17:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 07:39 |
1072
10

Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне месяц не играли в национальном чемпионате

18 сентября 2023, 07:39 |
1072
10
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 18 сентября, состоится последний поединок 7 тура Украинской премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с полтавской «Ворсклой». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Динамо

Предыдущий матч национального первенства киевляне провели почти месяц назад, неожиданно уступив одесскому «Черноморцу» (2:3). После этого две встречи УПЛ с участием «Динамо» были перенесены. Команда Мирчи Луческу так и не смогла пробиться в групповой турнир Лиги конференций, проиграв в двухматчевом противостоянии турецкому «Бешикташу». Таким образом, киевский клуб не вышел в групповой этап еврокубкового турнира впервые с 2005 года. Немного парадоксально, но, возможно, такой казус пойдет на пользу команде, ведь теперь динамовцы смогут сосредоточиться на украинском чемпионате, где у них всегда стоят высокие задачи. «В нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует», - отметил вингер киевлян Андрей Ярмоленко.

Одной из главных новостей «Динамо» стал переход в «Вестерло» капитана команды Сергея Сидорчука, который уже успел дебютировать в чемпионате Бельгии. Покинул киевский клуб и Денис Гармаш, отправившийся в хорватский «Осиек». Интересно, что оба экс-динамовца в своих дебютных матчах за новые клубы получили желтые карточки. Перед матчем с «Ворсклой» киевляне испытывают кадровые проблемы. Не успел восстановиться Шапаренко, который из-за травмы пропустил встречи сборной Украины. Кроме того, не тренируются Константин Вивчаренко и Владимир Шепелев, а Александр Тымчик работает по индивидуальной программе.

Ворскла

Полтавчане, как и их ближайшие соперники, не смогли пробиться в групповой раунд Лиги конференций. Впрочем, для «зелено-белых» такая история стала печальной традицией. Неудачно «Ворскла» начала и чемпионат, что привело к разговорам о возможной отставке наставника команды Виктора Скрипника. Но затем полтавчане выдали серию из трех побед, чем заметно улучшили свое турнирное положение. В предыдущем туре «зелено-белые» с минимальным счетом обыграли «Александрию».

Отметим возвращение в полтавский клуб защитника Наджиба Якубу, который после начала полномасштабного вторжения россии в нашу страну отправился в финский «Ильвес». Также позитивной новостью является возвращение в строй капитана «зелено-белых» Владимира Чеснакова, который восстановился после повреждения. Полтавская команда в чемпионате ставит перед собой высокие задачи и снова хочет быть представлена в еврокубках. «Я вижу, что мы можем бороться за топ-5. Это будет хорошо. Будем выше – буду только рад. Говорить о более высоких целях архисложно, поскольку у нас очень сильная конкуренция в УПЛ. По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы повторить достижения прошлого сезона», сказал Скрипник.

Статистика встреч

В понедельник команды проведут 60-ю очную дуэль. Киевляне одержали 43 победы над «зелено-белыми», а «Ворскла» всего 5 раз обыгрывала «бело-синих». В 11-ти встречах были зафиксированы ничьи. В прошлом чемпионате киевляне так и не смогли одолеть полтавчан. В Киеве команды сыграли вничью (1:1), а в Полтаве хозяева поля были сильнее (2:1).

Прогноз на противостояние

Киевлянам нужно подтверждать свои амбиции, поэтому они будут настроены решительно. Но и «Ворскла», почувствовавшая вкус побед, постарается отобрать очки у фаворита. И все же, поставим на минимальную победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан - Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев – Андриевский, Бражко - Волошин, Буяльский, Ярмоленко - Ванат.

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Сантана, Пердута – Скляр, Павлюк – Челядин, Юрченко, Кане – Степанюк.

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18 сентября, понедельник

«Динамо» – «Ворскла»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДИНАМО – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла прогнозы
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Віктор Коробка
Після сбірних Шахтар виглядав важкувато. Правда, у киян було на один день відпочинку більше, але... Ворскла ж в останній час (де ж ви раніше були!) демонструє впевнену гру, вигравши 3 матчі у непростих суперників. Чекаємо цікаве протистояння!
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+1
😼
2:0
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+1
Александр
Игра равных команд  Ничья 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Alexander Киев
Вся Україна сьогодні за Ворсклу! 
Не місце зрадникам ФК ОПЗЖ дінама в УПЛ 
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-3
Jorko
Переносники невиграють 1:2
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-3
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AK.228
1-2
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-4
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