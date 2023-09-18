18.09.2023 17:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига18 сентября 2023, 19:25 |
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Динамо – Ворскла – 2:0. Спокойная победа Киева. Видео голов и обзор матча
Команда Луческу оформила два гола
18 сентября 2023, 19:25 |
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«Динамо» в матче чемпионата Украины на своем поле разобралось с «Ворсклой» со счетом 2:0 благодаря голам Волошина и Бенито. Киевляне поднялись на 7-е место.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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