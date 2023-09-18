Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Ворскла – 2:0. Спокойная победа Киева. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
18.09.2023 17:00 – FT 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 19:25 |
424
0

Динамо – Ворскла – 2:0. Спокойная победа Киева. Видео голов и обзор матча

Команда Луческу оформила два гола

18 сентября 2023, 19:25 |
424
0
Динамо – Ворскла – 2:0. Спокойная победа Киева. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» в матче чемпионата Украины на своем поле разобралось с «Ворсклой» со счетом 2:0 благодаря голам Волошина и Бенито. Киевляне поднялись на 7-е место.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
По теме:
Игорь СУРКИС: «Динамо будет бороться за титул. Жаль, что УПЛ стала слабее»
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Ворскла Полтава Динамо - Ворскла видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
Футбол | 18 сентября 2023, 18:41 0
ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду

Завтра «Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом»

Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 18 сентября 2023, 02:15 7
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский спортсмен взял планку на высоте 6,23 метра и превзошел свое достижение

Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18.09.2023, 17:25
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
В команду требуется Product manager
Футбол | 18.09.2023, 15:33
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Футбол | 17.09.2023, 19:00
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 6
Футбол
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
17.09.2023, 00:34 2
Волейбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем