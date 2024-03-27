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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 10:32 | Обновлено 27 марта 2024, 11:51
2088
2

Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024. Что пожелал?

Гвюдни Торласиус Йоуханнессон – об успеху подопечных Сергея Ребров

27 марта 2024, 10:32 | Обновлено 27 марта 2024, 11:51
2088
2
Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024. Что пожелал?
УЕФА

Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон поздравил футбольную сборную Украины с выходом на Евро-2024.

«Сине-желтые» стали обладателями путевки в финальный турнир чемпионата Европы после победы над сборной Исландии (2:1) в финале плей-офф отборочного раунда.

«Поздравляем, Украина. Это был хороший матч и заслуженная победа. Удачи вам на Евро-2024», – написал Йоуханнессон в твиттере.

Ранее хавбек сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон назвал причину поражения от Украины.

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Евро-2024 сборная Исландии по футболу Украина - Исландия сборная Украины по футболу
Источник Twitter
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MrStepanovM .
Респект и благодарочка!
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+7
umnuy2
прекрасный народ исландцы
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+7
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