Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024. Что пожелал?
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Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон поздравил футбольную сборную Украины с выходом на Евро-2024.
«Сине-желтые» стали обладателями путевки в финальный турнир чемпионата Европы после победы над сборной Исландии (2:1) в финале плей-офф отборочного раунда.
«Поздравляем, Украина. Это был хороший матч и заслуженная победа. Удачи вам на Евро-2024», – написал Йоуханнессон в твиттере.
Ранее хавбек сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон назвал причину поражения от Украины.
Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn— President of Iceland (@PresidentISL) March 26, 2024
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