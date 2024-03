Президент Исландии поздравил Украину с выходом на Евро-2024. Что пожелал?

Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон поздравил футбольную сборную Украины с выходом на Евро-2024.

«Сине-желтые» стали обладателями путевки в финальный турнир чемпионата Европы после победы над сборной Исландии (2:1) в финале плей-офф отборочного раунда.

«Поздравляем, Украина. Это был хороший матч и заслуженная победа. Удачи вам на Евро-2024», – написал Йоуханнессон в твиттере.

Ранее хавбек сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон назвал причину поражения от Украины.

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn