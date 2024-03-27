Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины

Полузащитник сборной Исландии Хаукон-Арнар Харальдссон дал оценку финальному матчу плей-офф отбора на Евро-2024, в котором во Вроцлаве сборная Украины обыграла «викингом» со счетом 2:1, забив два ответных гола после перерыва.

«Это огромное разочарование для нас. Мы были так близки к большому турниру. До финала оставалось всего 45 минут. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Это большая печаль.

Возможно, во втором тайме мы должны были больше стараться переломить ход игры, пойти на второй гол. Но это было нелегко, конечно. Есть утешение? Ну, у нас в команде есть молодые игроки, поэтому я надеюсь, что в будущем у нас еще будет шанс поехать на большой турнир», – признался Харальдссон.

Ранее сообщалось, что названы претенденты на топ-гол плей-офф отбора Евро-2024.