Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Майами – 6:4, 1:6, 6:1.

«Я очень рада, что играла сегодня на этом корте. Спасибо за поддержку, для меня это много значит.

Всегда очень трудно играть на больших аренах против топ-игроков. Очень рада, что сумела вырвать победу в своем первом матче на турнире (отыграла матчбол против Каролин Возняцки – прим.). И сегодня было невероятно сложно, играла на нервах. Но мне удалось в трудные моменты справиться с этим. И я сегодня немного горжусь собой.

После проигранного второго сета я ничего такого себе не говорила. Просто пошла и переодела футболку. Это было моей целью на тот момент. Я растеряла много шансов, она начала играть более агрессивно во второй партии, она показывала невероятный теннис, было иного быстрых розыгрышей. Но в третьем сете я тоже стала играть более агрессивно, это было моей целью», – сказала Калинина.

Отметим, что в следующем раунде Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Second top 5 win of her career 👏@angie_kalinina takes out the No.2 seed Sabalenka, 6-4, 1-6, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/hhc5VfxLNY