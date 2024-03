ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная победительница турниров серии Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 229) успешно стартовала на соревнованиях WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала японка в двух сетах обыграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 51) со счетом 6:3, 6:4.

После завершения встречи японка во флеш-интервью на корте коротко прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной (WTA 17):

«Она действительно крутая. Я наблюдала за ней в прошлом году и восхищалась всеми ее выступлениями на Уимблдоне. Для меня будет невероятная честь играть против нее».

На послематчевой пресс-конференции Осака также поделилась эмоциями от будущей игры с Элиной:

«Я помню, как смотрела, как она играет на Уимблдоне, когда была беременна, и помню, как подумала, что однажды тоже хочу оказаться там. Я думаю, она всегда была действительно отличным игроком, поэтому для меня неудивительно, что она вернулась в топ-20. Скорее, ей место именно там».

