Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»
WTA
21 марта 2024, 05:01 |
426
0

ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»

Японка коротко прокомментировала предстоящий матч против Элины на турнире в Майами

21 марта 2024, 05:01 |
426
0
ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная победительница турниров серии Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 229) успешно стартовала на соревнованиях WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала японка в двух сетах обыграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 51) со счетом 6:3, 6:4.

После завершения встречи японка во флеш-интервью на корте коротко прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной (WTA 17):

«Она действительно крутая. Я наблюдала за ней в прошлом году и восхищалась всеми ее выступлениями на Уимблдоне. Для меня будет невероятная честь играть против нее».

На послематчевой пресс-конференции Осака также поделилась эмоциями от будущей игры с Элиной:

«Я помню, как смотрела, как она играет на Уимблдоне, когда была беременна, и помню, как подумала, что однажды тоже хочу оказаться там. Я думаю, она всегда была действительно отличным игроком, поэтому для меня неудивительно, что она вернулась в топ-20. Скорее, ей место именно там».

По теме:
Битва мам. Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Майами
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Повесила баранку. Определена первая соперница Костюк на турнире в Майами
Наоми Осака Элина Свитолина WTA Майами
Источник ASAP text
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20 марта 2024, 08:42 5
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона

Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 20 марта 2024, 23:27 7
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Хоккей | 20.03.2024, 17:56
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Теннис | 21.03.2024, 00:05
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Бокс | 20.03.2024, 09:40
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 29
Футбол
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 4
Футбол
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
19.03.2024, 08:05 4
Бокс
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем