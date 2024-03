Битва мам. Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу на старте хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала украинка сыграет против бывшей первой ракетки мира и 4-кратной победительницей турниров Grand Slam Наоми Осакой (Япония, WTA 229), которая в 1-м раунде тысячника выиграла у Элизабетты Коччаретто (Италия, WTA 51) за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 4:6

Девушки впервые сыграли между собой.

Осака провела 11-й матч в 2024 году. На ее счету 6 побед + 1 снятие соперницы (Леси Цуренко) на турнире в Дохе. В июле прошлого года она родила дочь Шай, а 1 января нынешнего года выиграла первый матч за 15 месяцев.

Элина и Наоми провели 6 очных поединков. Счет 3:3. В последний раз теннисистки играли друг с другом в четвертьфинале на Открытом чемпионате Австралии 2019, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу японки.

