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  4. Повесила баранку. Определена первая соперница Костюк на турнире в Майами
WTA
20 марта 2024, 22:17 |
1564
0

Повесила баранку. Определена первая соперница Костюк на турнире в Майами

Марта в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в США сыграет против Аранчи Рус

20 марта 2024, 22:17 |
1564
0
Повесила баранку. Определена первая соперница Костюк на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Аранча Рус

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала престижных соревнований украинка сыграет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 57), которая в 1-м раунде выбила Сару Соррибес-Тормо (Испания, WTA 52) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Аранча Рус (Нидерланды) – 0:6, 3:6

Аранча взяла реванш у Сары за поражение в 2022 году на Кубке Билли Джин Кинг.

Костюк и Рус ранее играли между собой дважды. Счет 1:1 в очных поединках. В последний раз девушки встречались в четвертьфинале 80-тысячника в Валенсии в 2019 году (6:4, 3:6, 6:0 в пользу украинки).

Ранее Леся Цуренко успешно стартовала в Майами, выиграв в Магды Линетт.

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Аранча Рус Сара Соррибес-Тормо Марта Костюк WTA Майами
Источник Sport.ua
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