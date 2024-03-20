Повесила баранку. Определена первая соперница Костюк на турнире в Майами
Марта в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в США сыграет против Аранчи Рус
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).
В 1/32 финала престижных соревнований украинка сыграет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 57), которая в 1-м раунде выбила Сару Соррибес-Тормо (Испания, WTA 52) за 1 час и 43 минуты.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Аранча Рус (Нидерланды) – 0:6, 3:6
Аранча взяла реванш у Сары за поражение в 2022 году на Кубке Билли Джин Кинг.
Костюк и Рус ранее играли между собой дважды. Счет 1:1 в очных поединках. В последний раз девушки встречались в четвертьфинале 80-тысячника в Валенсии в 2019 году (6:4, 3:6, 6:0 в пользу украинки).
Ранее Леся Цуренко успешно стартовала в Майами, выиграв в Магды Линетт.
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